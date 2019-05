Marco Maddaloni annulla le nozze? Lo sfogo della futura moglie

Marco Maddaloni ha vinto l'Isola dei Famosi e la sua storia personale ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. L'incontro con la sua compagna sull'Isola ha commosso il pubblico, così come la richiesta di matrimonio in diretta. Sono stati momenti molto toccanti, ricolmi di sentimento. Eppure, sembra che a distanza di poco più di due mesi le cose siano cambiate radicalmente tra Marco Maddaloni e la sua promessa sposa Romina Giamminelli.

La donna ha scritto un lungo sfogo in forma di lettera al settimanale DiPiù, in cui lamenta un presunto cambiamento nel comportamento del judoka, che non sembra più essere lo stesso dopo la vittoria all'Isola dei Famosi. “Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c’è un argomento che proprio non riusciamo ad affrontare a voce, perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante. Ho l’impressione che questo giorno sia un sogno lontano e sfocato", s crive Romina, esternando il suo dolore per un matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il 14 luglio e che ora, invece, sembra irraggiungibile. La lettera continua: “Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni.”

La coppia non sembra passare un momento sereno, probabilmente non ci sono attualmente i presupposti per coronare sull'altare il loro sogno d'amore. Marco Maddaloni sembra essere preso da altri impegni, primi fra tutti gli allenamenti: “Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan. Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora temo che possiamo essere in crisi.” Accuse forti da parte di Romina verso Maddaloni, che secondo la donna non sarebbe più interessato al matrimonio.