Marina La Rosa: "Pietro Taricone? L'ho rifiutato"

Marina La Rosa è stata uno dei primi, storici, concorrenti del Grande Fratello Italiano. Fece il suo ingresso nella casa nel settembre del 2000 e venne ribattezzata “la gatta morta.” Ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove ha dimostrato grande carattere e personalità, sfidando la natura e i propri limiti del gioco di sopravvivenza di Canale5.

È stata intervistata nel programma radiofonico notturno di Radio2 “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, dove ha potuto ripercorrere parte della sua vita, inevitabilmente modificata dalla partecipazione al Grande Fratello. Ha raccontato di aver fatto il provino soprattutto per evadere dalla sua condizione di universitaria annoiata a Messina ma pensava di non venir presa in considerazione. “ Il primo provino l'ho fatto con migliaia di persone, a Palermo. Sono entrata prendendo in giro gli autori, convinta che comunque non mi avrebbero mai preso. Poi mi hanno richiamato, ho superato una decina di provini, fino ad arrivare all'incontro con lo psicologo. Anche lui mi ha ritenuto idonea ed è andata così ”, ha detto Marina La Rosa. Ha raccontato di aver recentemente rivisto Sergio Volpini, che la Gialappa's Band ribattezzò “ottusangolo” ma ha soprattutto avuto parole di stima per Pietro Tarricone, tragicamente morto durante un lancio con il paracadute nel 2010. “ Pietro Taricone? Era un personaggio meraviglioso. [...] Il nostro flirt nella casa? Tutte le donne d'Italia in quel momento vedevano Cristina Plevani, che poi vinse l'edizione, che era completamente innamorata di Pietro. E pensavano a me come elemento disturbante. Ma io ero corteggiata da Pietro, non accettavo nessuna avance, proprio perché c'era una donna innamorata di lui e quindi sarebbe stato un comportamento scorretto nei confronti di un'altra donna. ”