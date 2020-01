Il periodo nero di Taylor Swift: "Mia madre ha un tumore al cervello. Non so cosa succederà"

Taylor Swift è all’apice del suo successo. Dopo la nomination ai Golden Globe 2020 per la canzone "Beautiful Ghosts", colonna sonora del film musicale "Cats", la cantante aspetta l’uscita del documentario sulla sua vita. "Taylor Swift: Miss America", regia di Lana Wilson, debutterà il prossimo 23 gennaio al Sundance Film Festival del 2020 e uscirà su Netflix subito dopo. Ma la 30enne non si sta godendo a pieno i suoi successi: un problema serio è al centro dei suoi pensieri.

Intervistata da Variety per l’uscita del documentario, Taylor Swift ha rivelato alla rivista che sua madre Andrea ha un tumore al cervello. Lo hanno scoperto mentre era già in cura per una recidiva del cancro al seno. Era il 2015 quando le diagnosticarono questo brutto male per la prima volta. Tutto era andato per il meglio, almeno fino a quando il tumore è tornato e non da solo.

La cantante si è detta molto spaventata per il futuro. " I sintomi di una persona che deve confrontarsi con un tumore al cervello non hanno nulla a che fare con quello che abbiamo dovuto affrontare quando abbiamo superato il suo cancro precedente – ha spiegato Taylor Swift -. È stato un momento veramente complicato per noi, come famiglia" . Non sapendo cosa l’attende e quale trattamento dovrà fare la madre, già molto debilitata per la chemio precedente, l’artista ha deciso quest’anno di optare per una tournée più breve che non la tenga troppo lontana da casa. Andrà in 4 stadi negli Stati Uniti più qualche festival in Europa.

Taylor Swift e sua madre hanno da sempre uno splendido rapporto: lei è la sua "manager" e confidente: " Tutti amiamo nostra madre, per tutti la madre è importantissima. Ma per me, lei è veramente una guida. Quasi ogni decisione la prendo dopo essermi confrontata con lei. Per questo, ovviamente, è difficile parlare della sua malattia". Il suo dolore ha preso vita in una canzone: il testo di "Soon You'll Get Better", cioè "Presto starai meglio", nell’ultimo album "Lover" uscito in estate, è dedicato proprio alla malattia della madre Andrea. " È stato davvero difficile da scrivere, ed è stata solo una decisione della famiglia se metterla anche nell'album - ha raccontato Taylor Swift tempo fa durante un Live di YouTube -. È qualcosa di cui sono così orgogliosa. Ma è davvero difficile. Non riesco a cantarla. È difficile affrontare emotivamente quella canzone ”.