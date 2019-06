Simone Nolasco in slip su Instagram fa impazzire i fan

Sul palco di Amici è uno dei ballerini più apprezzati per le sue doti artistiche. Grazie alla sua indubbia avvenenza sui social ha uno dei profili Instagram più seguiti e commentati, con quello di Andreas Muller. Lui è Simone Nolasco, classe 1993, che ha da poco terminato un'altra stagione nella fortunata trasmissione di Maria De Filippi, mettendosi in mostra per la sua bravura e bellezza.

Il suo profilo Instagram è ricco di immagini sensuali, particolarmente gradite dall'ampio pubblico che lo segue e che ne ammira soprattutto il suo fisico marmoreo (e non solo). Una delle ultime foto pubblicate dal ballerino romano ha letteralmente fatto impazzire i follower. Mette in evidenzia il corpo quasi perfetto, forgiato dai durissimi allenamenti ai quali si sottopone quotidianamente. È uno scatto in bianco e nero che lo ritrae con indosso esclusivamente un paio di slip molto aderenti, che ne sottolineano il lato B scolpito e tonico. I muscoli guizzanti del ballerino sono perfettamente scolpiti e nell'insieme l'immagine ha una fortissima carica sensuale.