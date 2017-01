Uomini e Donne smaschera Lucas Peracchi: "Ci ha diffamato, agiremo per vie legali"

Le parole di Lucas Peracchi contro Uomini e Donne non sono passate inosservate alla produzione del programma che ora annuncia di voler agire per vie legali.

Lucas Peracchi è salito sul trono a marzo 2015. Un trono non troppo movimentato e con pochi colpi di scena. A metà della sua avventura, la produzione scopre che il tronista si era messo d'accordo con la sua scelta Giulia Carnevali e quindi decide di mandarlo via. Dopo questa sua piccola parentesi televisiva, che Lucas probabilmente pensava sarebbe stata più fruttuosa, Peracchi torna all'attacco del programma.

Lucas, durante una conversazione su Instagram scrive una risposta che lascia tutti di sasso e immediatamente scatena un putifero: " Ma in che mondo vivi? Credi ancora a Uomini e Donne? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto tutto tutto" . Le parole, che nel giro di qualche ora sono state condivise su tutti i social, hanno attirato l'attenzione della produzione del programma che ora risponde con un video inedito nel quale smaschera definitivamente Lucas Peracchi.

Il filmato, pubblicato dall'account ufficiale di Twitter, dura circa 6 minuti e mostra come l'ex tronista abbia orchestrato tutto per rimanere più a lungo a Uomini e Donne. Nel video lo stesso Lucas commenta la sua tanto controversa uscita di scena per gli accordi segreti con la sua scelta Giulia Carnevali avvenuti tramite Tara Gabrieletto.

"Ho iniziato a sentire Giulia tramite Tara - dice Peracchi nel filmato -. C'era una cosa che non mi andava bene e volevo spiegazioni da Giulia. Così l'ho sentita. Non la sceglievo perché volevo stare un po' di più in televisione, mi ha consigliato male una persona che mi seguiva fuori dallo studio. Ho fatto una cazzata. Come potevo non baciare le altre fino ad aprile? Se non lo avessi fatto si sarebbe capito che stavo facendo finta. Così ho detto a Giulia che la redazione mi obbligava a baciare Carolina. Ma è falso. In qualche modo dovevo fare per farla aspettare. Facevo il doppio gioco".

Con questo filmato, la produzione di Uomini e Donne risponde alle accuse di non autenticità delle storie mosse da Lucas Peracchi e spiega il motivo per il quale ha deciso di procedere per vie legali. La Fascino P.G.T., società che produce il programma, scrive: " Per sgombrare ogni dubbio, anche se immaginiamo sia difficile che ci possa essere, vi proponiamo una parte del video live (volutamente non montato e privo di tagli) dove Lucas si racconta. Se sarà il caso posteremo la parte restante del video ma pensiamo che quanto appena visto sia sufficiente a fare totale chiarezza. Questo video non fu trasmesso durante la puntata che vedeva Lucas a Uomini e donne solo per evitargli ulteriori situazioni di disagio. In ogni caso, trattandosi di diffamazione, la Fascino P.G.T., società produttrice di Uomini e Donne, ha scelto di agire per vie legali per evitare ulteriori e inutili fraintendimenti". (Guarda il video)