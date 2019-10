Wanda Nara e l'errore hot: mette online un topless di Giorgia Venturini

Wanda Nara ama mostrare ai suoi follower il dietro le quinte televisivo. Non è raro che la donna realizzi delle storie nel backstage di Tiki Taka e nei camerini del programma anche in compagnia delle colleghe. È quello che ha fatto ieri prima di andare in onda con il programma ma, forse nella fretta, le è sfuggito un dettaglio bollente sulla sua collega Giorgia Venturini.

Le due pare abbiano stretto un bel rapporto di amicizia in queste settimane, nonostante all'inizio sembrasse che tra loro non ci fosse feeling. Accade sempre più spesso, invece, che le due si mostrino insieme nelle storie di Instagram durante le pause pubblicitarie oppure nel backstage della trasmissione, prima o dopo la diretta. In particolar modo la foto condivisa ieri da Wanda Nara ha dimostrato che il loro rapporto sta conquistando anche una certa complicità e intimità. A condividere la storia è stata la moglie di Mauro Icardi, mostrando che a poco tempo dall'inizio della puntata, l'amica Giorgia Venturini si trovava all'interno del suo camerino. E cosa facevano le due insieme? Stando al video pubblicato da Wanda Nara si stavano preparando per andare in onda.

Fin qui tutto normale, se non fosse che Giorgia Venturini in quel momento era in topless. La ragazza, infatti, non aveva ancora indossato l'abito di scena e stava ultimando il trucco sul décolleté, operazione molto comune quando si indossano determinati tipi di abiti con una scollatura molto profonda. Wanda Nara prima di condividere la foto ha giustamente pensato di censurare in parte il topless dell'amica ma l'operazione non è andata a buon fine e così è finito online un topless bollente dell'ex naufraga. L'immagine è stata rimossa immediatamente ma si sa che i social non perdonano e qualunque cosa venga postata anche solo per pochi secondi resta indelebile. I fan della Venturini saranno grati a Wanda Nara per aver regalato loro un'immagine così della loro beniamina.