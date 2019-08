Giorgia Venturini, dall'Isola dei Famosi al fianco di Wanda Nara

Settembre è ormai alle porte e i programmi televisivi stanno già scaldando i motori in vista della nuova stagione in partenza tra pochi giorni. Uno dei programmi più amati dagli amanti del calcio è Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo con un ampio parterre di opinionisti ed esperti. Quest'anno la rosa del programma di Canale5 si è ampliata di nuovi volti ed è stata rafforzata la quota rosa. Oltre a Wanda Nara, che ricoprirà un ruolo ancor più importante rispetto all'anno scorso, Pierluigi Pardo ha chiamato a sé anche Giorgia Venturini, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2019.

Giorgia Venturini si è fatta notare nell'ultima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi per il suo fisico ma soprattutto per la sua dialettica, frutto dell'esperienza radiofonica. Era una delle partecipanti non famose e ha resistito al lungo sull'isola, prima di essere eliminata. Ha rilasciato un'intervista all'agenzia Adnkronos prima di iniziare questa nuova avventura dal prossimo 25 agosto: “ Sono molto emozionata ma anche molto contenta e orgogliosa per questa nuova esperienza. ” La ragazza ha spiegato quale sarà il suo ruolo all'interno del programma, dove non si limiterà a essere opinionista: “ Ci sarà anche una novità di cui mi occuperò: un angolo social da cui darò conto di tutto quanto corre sul web a proposito del calcio ma anche del gossip che ci gira intorno. ”