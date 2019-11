Il Bologna vola a Los Angeles per Ibrahimovic

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere e lo svedese, come ha quasi sempre fatto in carriera, farà di tutto per depistare i media per non fare capire la sua prossima destinazione. Il 38enne di Malmo potrebbe andare a giocare dappertutto in Europa dato che diversi club hanno messo gli occhi su di lui: l'ex Juventus e Inter ha diversi estimatori in quasi tutti i campionati europei ma alla fine sarà solo una squadra a spuntarla.

Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interesse di Inter e Napoli che è venuto però a scemare con il passare dei giorni. In Italia ci sono ancora due piste calde una caldissima: Roma, Milan e soprattutto Bologna. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, il club rossoblù fa sul serio per Zlatan con il capo scouting Marco Di Vaio che è partito per gli Stati Uniti, direzione Los Angeles dove attualmente si trova con la moglie e i figli

La dirigenza del Bologna ha dunque sottoposto un progetto a Ibrahimovic per convincerlo a tornare in Serie A, con Zlatan che accetterebbe di buon grado anche per dare una mano al suo amico Sinisa Mihajlovic. Quella rossoblù è una grande opzione per l'ex Psg e Manchester United che è però continuamente attratto da quel Milan con cui in due stagioni giocò 85 presenze segnando la bellezza di 56 gol e vincendo uno scudetto nel 2010-2011. Qualche giorno fa, in un'intervista a Espn, Don Garber, Commissioner della Mls, aveva dato per certo il passaggio di Ibra al Milan salvo poi smentire dicendo di essere stato frainteso.

Il club rossonero per ora resta defilato e segue la trattativa a fari spenti, con apparente distacco anche perché in queste settimane il trio Maldini-Boban-Massara ha avuto ben altro a cui pensare. Il Milan a gennaio interverrà sicuramente sul mercato ma il ritorno di Ibrahimovic in rossonero non appare ad oggi così scontato. Il Bologna si è mosso con largo anticipo e non bisogna dimenticare quanto affermato da Ibra esattamente un mese fa: "Vorrei andare in una squadra che punti allo scudetto, posso ancora fare la differenza. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare una ventina di gol a stagione. Bologna? Sinisa è un amico, se scegliessi Bologna lo farei solo per lui".

