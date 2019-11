Il numero 1 della Mls annuncia: "Ibrahimovic giocherà nel Milan"

Inter, Bologna e Napoli. Tutti a caccia di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy. Ma alla fine, a spuntarla, è stato il Milan. Eh sì. A dirlo, in un'intervista a Espn, è stato Don Garber. Commissioner della Mls - massima autorità del campionato di calcio statunitense - le parole di Garber non lasciano spazio a interpretazioni: " Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno qui di questi giocatori, come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni - riporta la Gazzetta dello Sport - e ora è stato reclutato dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in appena due anni, spero di vederlo tornare in Mls ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona ".

Quindi è fatta per il clamoroso ritorno in rossonero del "Dio del calcio"? Sì. O almeno sembra. Visto che, come sottolinea ancora la rosea, i Galaxy non hanno ancora perso le speranze di trattenere Ibrahimovic, il cui contratto con la franchigia californiana è in scadenza il 1 gennaio 2020. " Se ne va o resta? La realtà è che non lo sappiamo. Una decisione sarà presa o alla fine di questa settimana o al massimo nella prossima ", ha detto l'allenatore del club di Los Angeles, Guillermo Barros Schelotto. Ma il general manager Dennis te Kloese fa intuire che sarà difficile trattenere Ibra: " Dobbiamo stare attenti: ha segnato valanghe di gol a LA, ma sappiamo bene che ha diverse opzioni di scelta: insomma, chi non vorrebbe Ibra? ".

Sullo svedese, nelle ultime settimane, si è scatenata una caccia che ha visto protagonisti vari club come Inter, Bologna e Napoli. Proprio il club azzurro sembrava a un passo dal concludere l'accordo, prima che si frapponesse un problema economico. Infatti Ibrahimovic, 38 anni compiuti il 3 ottobre, chiede un contratto di un anno e mezzo a cifre molto importanti. Il patron azzurro De Laurentiis si è spaventato, il presidente del Bologna Joey Saputo ha preso tempo mentre la dirigenza rossonera, a quanto pare, ha fatto lo scatto decisivo. Inutile dire che il suo innesto, per il Milan di Stefano Pioli, sarebbe fondamentale. Il Diavolo ha bisogno di gol, esperienza e personalità. Il "Padre, Figlio e Spirito Santo" del calcio. Un miracolo che solo "Dio" Zlatan potrebbe assicurare. Per lui sarebbe un ritorno in rossonero dopo l'esperienza tra il 2010 e il 2012, condita da 56 gol in 85 partite. E dallo scudetto 2011.