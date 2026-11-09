Banchi riparte da Milano: “Niente nostalgia, serve alzare il livello”. Stravopoulos e Baiesi fanno il punto

Luca Banchi si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore dell’Olimpia Milano, tornando sulla panchina biancorossa a distanza di circa 10 anni. Il nuovo tecnico, che manterrà anche l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana, ha subito indicato la strada da seguire: «Dobbiamo essere competitivi, non c’è spazio per nostalgia e amarcord. Serve uno sforzo per alzare il livello: il calendario è fitto e l’aspetto tecnico è determinante».

Uno dei temi principali della conferenza è stato inevitabilmente quello del doppio incarico, con Banchi chiamato a gestire contemporaneamente la squadra azzurra e una delle realtà più importanti del basket europeo. Il tecnico ha allontanato le perplessità legate a una possibile sovrapposizione tra i due ruoli, ribadendo la propria convinzione di poter affrontare entrambe le sfide: «È una tipologia di impegno sostenibile. Sono convinto che, con il supporto di entrambe le organizzazioni, del presidente federale Petrucci e del presidente Dell’Orco, sono in buone mani. La Federazione è abituata ad avere un allenatore part-time. L’Eurolega è impegnativa, ma l’impegno è gestibile».

Banchi ha poi approfondito la questione, spiegando di non temere ripercussioni sulla qualità del proprio lavoro: «Per me il rischio di sovrapposizione non c’è. Ho energie sufficienti per poterle indirizzare a seconda delle differenti esigenze. Con il supporto di entrambe le organizzazioni, che sono due eccellenze assolute, penso sia un impegno sostenibile e gestibile. Lo facevo con una nazionale estera e con una squadra di club estera: qui, ipoteticamente, le cose dovrebbero essere facilitate, almeno dal punto di vista logistico. Grazie alla vicinanza delle presidenze Petrucci e Dell’Orco, da entrambe le parti sono in buone mani. E spero che anche il basket italiano sia in buone mani».

Per il nuovo allenatore si tratta anche di un ritorno in un ambiente che conosce bene e con cui ha già condiviso un’esperienza importante. Banchi ha guidato l’Olimpia dal 2013 al 2015, conquistando lo scudetto al primo anno sulla panchina milanese. Un legame che non si è mai interrotto del tutto: «Qui ho vissuto una parte della mia carriera: sono cose che rimangono e che ti porti dentro. Mi sono sempre sentito parte di qualcosa e di un percorso e porto qui un senso di incompiutezza. Questo è un brand riconosciuto dovunque».

A margine della presentazione sono intervenuti anche il general manager Christos Stravopoulos e il direttore sportivo Daniele Baiesi, che hanno affrontato i temi più delicati del momento biancorosso. Stravopoulos ha ricostruito il percorso che ha portato all’esonero di Peppe Poeta, spiegando che la decisione è maturata dopo la sconfitta di Valencia. La necessità di invertire una tendenza negativa e il rendimento della squadra dall’inizio della stagione hanno spinto la società a cambiare guida tecnica. Il dirigente greco ha comunque sottolineato il dispiacere per la separazione da Poeta, con cui si era instaurato un rapporto umano importante e che aveva contribuito alla conquista di diversi trofei. Stravopoulos ha inoltre ribadito il senso di responsabilità quotidiano della dirigenza, chiamata a rispondere dei risultati e del lavoro svolto.

Più articolato l’intervento di Baiesi, che ha posto l’accento sui problemi di atteggiamento e disciplina emersi all’interno del gruppo. Il direttore sportivo ha richiamato l’attenzione sull’episodio del ritardo di Moses Wright (domenica contro Trento), , un momento particolarmente delicato per la squadra, sottolineando come non si tratti soltanto di una questione isolata, ma di un segnale di difficoltà più profonde nella costruzione delle abitudini quotidiane. Da qui la necessità di ritrovare coinvolgimento emotivo, senso di urgenza e standard di rendimento adeguati. Secondo Baiesi, il mercato non può rappresentare una soluzione automatica: prima di intervenire con nuovi acquisti è fondamentale individuare e affrontare le reali criticità della squadra.

Il DS ha fatto anche il punto sulle condizioni di Devin Booker, alle prese con un problema muscolo-tendineo. Al momento l’ipotesi di un intervento chirurgico sembra scongiurata, ma i tempi di recupero restano incerti e potrebbero oscillare tra i due e i quattro mesi. L’Olimpia è quindi alla ricerca di un sostituto che permetta di non sovraccaricare gli altri giocatori, senza particolari vincoli legati al passaporto: la società può infatti valutare anche profili extracomunitari.

Infine, Baiesi è tornato sulla vicenda di Armoni Brooks, che ha scelto un’altra destinazione. Il dirigente ha spiegato che la società aveva atteso una risposta del giocatore, arrivando anche a mettere in stand-by un elemento importante della storia del club. Nessuna polemica, invece, sui nomi circolati nelle ultime ore per il mercato: si tratta in gran parte di profili proposti dagli agenti, una dinamica normale quando una squadra perde un giocatore per infortunio e deve valutare possibili alternative.