Il Presidente della Repubblica si dà al basket. Nel senso che nella serata di oggi – giovedì 26 novembre – Sergio Mattarella assisterà alla partita Italia-Turchia al PalaEur di Roma, diventando appunto il primo Presidente della Repubblica nella storia a presenziare dal vivo a un incontro della Nazionale italiana di pallacanestro: la gara, in programma alle ore 20 (diretta Sky Sport Basket, Now e Dazn), segna anche il ritorno degli azzurri nella Capitale dopo quasi vent’anni. “Giocare davanti al Presidente sarà un’emozione forte – queste le parole di Gianni Petrucci, presidente della Fip -. Sergio Mattarella rappresenta l’unità del Paese e tutti noi. Normalmente faccio lunghe passeggiate nel corso dei 40 minuti per stemperare la tensione: stavolta rimarrò invece accanto al presidente Mattarella come da cerimoniale”.

La passione di Mattarella per lo sport è nota e non son stati pochi gli eventi cui ha partecipato. Tra questi la finale di Euro 2020 di calcio, quando si è recato a Wembley per assistere al trionfo azzurro proprio contro l’Inghilterra. E poi le cerimonie di apertura delle Olimpiadi estive Rio 2016 e a Parigi 2024, ma anche a quelle invernali di Pyeongchang 2018, Pechino 2022 e Milano-Cortina 2026, inaugurando ufficialmente l’edizione italiana allo stadio San Siro di Milano. Da appassionato di calcio e tifoso rosanero, ha inoltre seguito diverse gare del Palermo allo stadio Renzo Barbera, ma anche alle finali di Coppa Italia svoltesi allo stadio Olimpico di Roma. Non solo, perché lo scorso 17 maggio era presente alla finale degli Internazionali d’Italia di tennis in occasione della vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud.

Stasera, appunto, sarà la sua prima volta con il basket: il match sarà valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 e rivestirà pertanto un’importanza particolare per la squadra di Luca Banchi. “La presenza del Presidente Mattarella sarà uno stimolo in più per tutti noi”, la chiosa del ct azzurro.