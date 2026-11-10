“Italia e Milano? Ce la faccio”

Luca Banchi torna a Milano dieci anni dopo con l’ambizione di rilanciare l’Olimpia e la convinzione che il doppio incarico con la Nazionale non sia un ostacolo. «Per me il rischio di sovrapposizione non c’è. Ho energie sufficienti per poterle indirizzare a seconda delle esigenze», ha spiegato, definendo l’impegno «sostenibile e gestibile». Un ritorno che porta con sé ricordi e un senso di incompiutezza, ma senza nostalgia: «Questo è un momento in cui il senso d’urgenza deve contaminare tutti. Bisogna competere».

La svolta non passa soltanto dalla panchina. Il ds Baiesi ha richiamato la squadra alle responsabilità, indicando problemi più profondi rispetto ai risultati.

Il mercato, da solo, non può risolverli: prima occorre ritrovare disciplina, coinvolgimento e abitudini quotidiane.

«Dobbiamo guardarci dentro». L’Olimpia è alla ricerca di un sostituto di Booker (infortunato) senza vincoli legati al passaporto: la società ha confermato di avere ancora un visto disponibile.