Zero social e nemmeno l’ombra di un reel che lo ritraesse nel gesto altruistico per eccellenza, l’assist al compagno che si invola a canestro. E forse è anche meglio così, meglio che uno come John Stockton abbia abitato nel basket americano dai fine Ottanta all’incipit dei Duemila, perché con quella quantità di giocate, lui, l’algoritmo lo avrebbe persino rotto. Una divinità dei passaggi, Stockton, celebre anche per la sua assoluta fedeltà ad una sola franchigia: per ben diciannove stagioni ha giocato con la stessa maglia, quella degli Utah Jazz. E detiene - appunto - un record che sembra uscito da un’altra epoca geologica del basket. Con 15.806 assist è il numero uno di sempre, davanti a Chris Paul con 12.552. Un distacco di oltre tremila assist dal secondo, da quarant’anni a questa parte, ha qualcosa di quasi irriverente.

Il suo nome è tornato a circolare in questi giorni con una certa prepotenza, per un motivo preciso. Di recente LeBron James ha superato Jason Kidd, fermo a 12.091, ed è salito al terzo posto della classifica con 12.092 assist, in una vittoria dei Sixers sui Pacers. Un traguardo straordinario per un’ala che avrebbe potuto vivere di sola forza e tecnica. Ma basta guardare più in alto per capire quanto sia lunga la strada. A LeBron mancano 461 assist per raggiungere Paul. Per arrivare a Stockton ne servirebbero oltre tremila e settecento, con un’età anagrafica che tra poco sfiorerà i 42 anni.

Per capire cosa significhi, serve un confronto che suona provocatorio, ma è semplicemente aritmetico. Michael Jordan, il dio laico del basket, ha chiuso la carriera con poco più di 5.600 assist. Kobe Bryant, con cui l’immaginario collettivo ha costruito un’altra religione, si è fermato a circa 6.300. Stockton ne ha serviti quasi il triplo del primo e due volte e mezzo il secondo. Certo, si dirà, i primi due erano top player che andavano enormemente di più al tiro ed era la squadra ad essere al loro servizio, non il contrario. Resta il fatto che questo è il segno di due modi opposti di intendere il gioco. Jordan e Kobe erano il canestro, Stockton era la strada per arrivarci.

Il suo era un basket di geometrie lucide, non di sfrenate acrobazie. Nato a Spokane, cresciuto a Gonzaga, scelto con la sedicesima chiamata del Draft 1984 tra lo scetticismo generale, Stockton non aveva il fisico dei predestinati. Possedeva però una visione periferica che la scienza ancora oggi farebbe fatica a spiegare, una pazienza da orologiaio e un partner ideale, che trovava in Karl Malone. Insieme hanno trasformato il pick and roll da schema di lavagna a opera d’arte ripetibile: tutti sapevano cosa sarebbe accaduto, nessuno riusciva a impedirlo. Per un’intera carriera è rimasto il re degli assist, e a lui appartiene anche il record dei palloni rubati. Per nove stagioni consecutive ha chiuso in testa alla Lega nella specialità. Nella stagione 1990-91 toccò i 14,5 passaggi vincenti di media: un numero che oggi sembra una svista del tabellino.

Eppure l’anello, quello che la narrazione americana pretende per consacrare un campione, non è mai arrivato. Due finali, nel 1997 e nel 1998, e due volte il muro dei Bulls di Jordan. Come se la storia dello sport avesse voluto ricordarci che il talento più generoso non è sempre quello premiato.

Stockton ha avuto anche la fortuna e la sfortuna di essere fuori moda. Niente tatuaggi, niente trash talk, calzoncini cortissimi anche quando la moda li voleva lunghi. Un uomo normale, in un mondo di divinità. Forse è per questo che il suo record appare così al sicuro: non solo perché il gioco moderno privilegia il tiro da tre e la gestione condivisa della palla, ma perché servirebbe una carriera intera, senza infortuni, in una squadra costruita attorno a una sola idea.

LeBron prova a rincorrerlo con un’ostinazione che gli fa onore. Ma più si avvicina, più si capisce che quella vetta appartiene a un altro tempo. Stockton resta lassù, silenzioso, a dispetto della sua stessa grandezza. Non il più celebre, non il più amato. Ma, numeri alla mano, il più generoso che il basket a stelle e strisce abbia mai conosciuto.