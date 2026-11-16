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Basket

Capolavoro il dipinto di Giannis

Detroit cade, gli Heat infilano la 4ª vittoria di fila e risalgono dal disastro iniziale

Filippo Tabacchi
Miami Heat forward Giannis Antetokounmpo (7) watches his ball after shooting during the second half of an NBA basketball game against the Detroit Pistons, Saturday, Nov. 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
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A Miami sono abituati al caldo ma Giannis è incandescente. Antetokounmpo raccoglie un pallone perso e lo spedisce tra le gambe, all’indietro, fino a Thompson: tripla e pubblico incredulo. Detroit cade, gli Heat infilano la 4ª vittoria di fila e risalgono dal disastro iniziale. Più che un assist, un dipinto.

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Il Giappone batte il Brasile, Ancelotti perde partita e pure la pazienza e viene espulso. Romario rincara: via il ct. Carletto ha cinque Champions in bacheca, ma in Brasile non fanno credito. Qui basta una sconfitta per passare da salvatore a imputato. E l’ex bomber, stavolta, non cerca il gol, cerca l’uscita. Di Carlo.

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Allo United arriva Pochettino, l’ennesimo tecnico chiamato a restaurare un impero in rovina. Da Ferguson in poi, ha speso fortune per comprare finti campioni, allenatori e illusioni. In classifica è nei bassifondi ma il conto in banca è sempre full. È il problema? Sì!

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