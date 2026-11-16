Capolavoro il dipinto di Giannis

A Miami sono abituati al caldo ma Giannis è incandescente. Antetokounmpo raccoglie un pallone perso e lo spedisce tra le gambe, all’indietro, fino a Thompson: tripla e pubblico incredulo. Detroit cade, gli Heat infilano la 4ª vittoria di fila e risalgono dal disastro iniziale. Più che un assist, un dipinto.

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Il Giappone batte il Brasile, Ancelotti perde partita e pure la pazienza e viene espulso. Romario rincara: via il ct. Carletto ha cinque Champions in bacheca, ma in Brasile non fanno credito. Qui basta una sconfitta per passare da salvatore a imputato. E l’ex bomber, stavolta, non cerca il gol, cerca l’uscita. Di Carlo.

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Allo United arriva Pochettino, l’ennesimo tecnico chiamato a restaurare un impero in rovina. Da Ferguson in poi, ha speso fortune per comprare finti campioni, allenatori e illusioni. In classifica è nei bassifondi ma il conto in banca è sempre full. È il problema? Sì!