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Basket

Basket Wnba, Cecilia Zandalasini guida le Valkyries verso l’anello

L’italiana attesa protagonista delle Finals del campionato femminile americano. Ecco i pronostici degli esperti Sisal

Alberto Taliani
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epa12271636 Golden State Valkyries forward Cecilia Zandalasini (R) in action against Atlanta Dream guard Maya Caldwell (L) during the second half of an WNBA basketball game between the Golden State Valkyries at the Atlanta Dream in College Park, Georgia, USA, 29 July 2025. EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT
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Comunque finisca, sarà una prima volta. Le Golden State Valkyries e le Atlanta Dream si contendono il titolo WNBA, il campionato di basket femminile americano. Dicevamo una prima volta perché nessuna delle due franchigie si è mai messa al dito l’anello sebbene le loro storie siano molto diverse: le Valkyries sono nate appena due anni fa mentre le Dream, nella Lega dal 2008, sono alla quarta finale dopo le tre perse tra il 2010 e il 2013.

Gli esperti Sisal vedono delle Finals in grande equilibrio ma con Golden State, a 1,80, leggermente favorita su Atlanta, offerta a 2,00, per succedere alle Las Vegas Aces nell’albo d’oro del campionato. Si preannuncia una serie lunga e intensa tanto che un risultato esatto di 4-3 in favore delle californiane è dato a 5,00 mentre si sale a 6,50 per il trionfo della formazione della Georgia.

L’attenzione del basket italiano sarà altissima perché tra le protagoniste più attese c’è Cecilia Zandalasini, “Ceci” anche per gli americani, alla sua terza finale con un bilancio di un successo e una sconfitta. La cestista italiana è una super titolare delle Valckyries e va a caccia del secondo titolo dopo quello del 2017 dove, però, aveva un ruolo più marginale vista la giovane età.

Zanda gioca insieme a Gabby Williams grande favorita al titolo di MVP delle Finals a 2,25 e Angel Reese, offerta a 5,00, una sentenza sotto canestro in ambito di rimbalzi. Atlanta, invece, si affida a Rhyne Howard, guardia, che vede il premio di MVP a 6,50. Ma, in questa cerchia ristretta di giocatrici fenomenali, Cecilia Zandalasini vuole dire la sua e provare a scrivere la storia portandosi a casa il titolo di miglior giocatrice della Finals WNBA, un’impresa offerta a 100.

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