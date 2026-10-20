Lutto nel basket: a 17 anni muore Anna Mellano, ha giocato nelle giovanili della Nazionale

Una terribile malattia le ha spezzato la vita a soli 17 anni. Tutto il mondo della pallacanestro si stringe ed è in lutto per la scomparsa di Anna Mellano, giovane promessa del Basket Venaria ed ex della Nazionale giovanile.

Il cordoglio della società

“È prematuramente scomparsa Anna Mellano, diciassettenne giocatrice del Basket Venaria e della Nazionale U16. Tutti i componenti della nostra Società si stringono attorno alla famiglia di Anna in questo doloroso momento”, scrive il Basket Venaria femminile sulla pagina Facebook.

La carriera e la lotta con la malattia

Nata a Torino nel 2009, sin da giovane si è messa in mostra nel basket per le sue innate qualità tanto da entrare nel giro della Nazionale prima con l’Under 15 e poi in Under 16. Nel 2024 ha dovuto interrompere, ancora all’inizio, la sua carriera per la diagnosi di leucemia. Intervistato da Repubblica, un ricordo della giovane e solare Anna lo ha fatto il presidente del Basket Venaria, Matteo Mitton, che l’ha vista crescere nella sua palestra.

“Tornata dal ritiro azzurro a Roma a Natale 2023, Anna si sentiva un po’ stanca. Noi pensavamo che fosse perché non era abituata al ritmo degli allenamenti della nazionale. Anche il papà, medico ortopedico, non si era preoccupato. Però questa condizione continuava a persistere nel tempo. Allora sono andati a farla controllare e le hanno diagnosticato la leucemia”.

Nonostante ciò, Mitton ricorda che Anna ha continuato a tornare in palestra diverse volte, negli ultimi tempi aveva mostrato segni di miglioramento ma successivamente “ha avuto di nuovo un tracollo. Le abbiamo regalato anche la maglia azzurra di Valeria Trucco, nostra ex cestista. Anna ci aveva promesso che sarebbe tornata ad allenarsi e che ci avrebbe dato in cambio una sua canotta. Purtroppo non è stato possibile”.

La nota della Federbasket

“Un’altra terribile notizia, in un giorno già tristissimo per la pallacanestro italiana. All’età di soli 17 anni si è spenta Anna Mellano, giovane atleta del 2009 del Basket Venaria. A portarla via un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet. Nel luglio 2024 era stata tra le protagoniste della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia disputato a Varese - scrive la Federazione italiana di Basket sui propri canali ufficiali. - Il presidente Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome di tutta la FIP, partecipa con commozione ed affetto al dolore della famiglia Mellano, dei genitori Danilo e Marta e della società Basket Venaria. Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano”.

Il ricordo del Derthona Basket

“Oggi non ci sono colori, non ci sono maglie e non contano i punti sul tabellone. Come società, atlete e staff ci stringiamo profondamente al dolore della famiglia di Anna Mellano, la giovane campionessa del Basket Venaria e delle nazionali giovanili che a soli 17 anni ci ha lasciato dopo aver lottato contro la malattia con la stessa forza e determinazione che abbiamo sempre apprezzato sul parquet incontrandola da avversaria”, ha scritto su un post social la società BCC Derthona Basket. “Il basket perde una stella, ma il tuo esempio di coraggio resterà impresso nel cuore di tutto il nostro mondo. Ciao Anna”.