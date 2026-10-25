Milano, ko amaro. La Virtus Bologna rimonta dal -19 e sbanca il Forum

Niente scossa in campionato per l’Olimpia Milano. Anzi, contro la Virtus Bologna arriva una sconfitta amara male, perché maturata dopo aver avuto la partita in pugno. I biancorossi dominano per lunghi tratti, toccano anche il +19, ma si smarriscono nella ripresa e cedono 94-98 dopo un tempo supplementare. Per la squadra di Peppe Poeta è un’altra occasione sprecata, con i soliti problemi a rimbalzo e l’incapacità di gestire il vantaggio nei momenti decisivi. La Costa, prima ed imbattuta in campionato (5-0), invece conferma la sua solita figlia di una struttura che settimana dopo settimana coach Mumrù sta affinando.

Eppure, per una parte di gara, Milano aveva mostrato segnali incoraggianti. Nel secondo quarto, con RJ Cole a dirigere, Leandro Bolmaro in crescita e James Burnell a dare energia, l’Olimpia cambia marcia: dal 31-31 piazza un parziale di 21-3, difende con intensità, corre in transizione e coinvolge Moses Wright, protagonista sui due lati del campo. All’intervallo il tabellone dice 52-37 e nella ripresa il vantaggio sale fino al 61-42. Sembra finalmente una squadra capace di imporre il proprio gioco, ma la Virtus ha il merito di non arrendersi.

Carr e Diouf alimentano la rimonta bianconera, mentre Diarra cresce nel pitturato e Baldasso e Frazier trovano canestri pesanti dalla distanza. Milano perde progressivamente il controllo e Bologna torna a contatto, arrivando fino al 74-71 con sei minuti ancora da giocare. Burnell e Wright provano a respingere l’assalto, ma Edwards colpisce dall’angolo e Moore firma la tripla che riapre definitivamente la partita. A 51 secondi dalla sirena, i liberi di Edwards valgono l’81-81. Nel finale Bolmaro, Burnell e Cole hanno tra le mani il pallone della vittoria, ma nessuno riesce a trovare il canestro. Si va all’overtime.

Il supplementare diventa una battaglia di nervi, nella quale la Virtus trova le energie per completare la rimonta. Moore trascina i bianconeri, Hall tiene in vita Milano con i liberi e una tripla, ma Hackett e Carr colpiscono dall’arco per l’89-93. Guduric risponde con una bomba che riporta l’Olimpia a un solo punto, ma Akele spreca una preziosa occasione per completare il sorpasso. Carr (8 punti nell’overtime), dalla lunetta, firma il 94-96 a 20 secondi dalla fine. Milano ha ancora la possibilità di ribaltare il risultato, ma la tripla di Guduric è un airball che spegne le ultime speranze.

Per l’Olimpia resta la delusione di una partita che aveva avuto la forza di dominare, ma non quella di chiudere. I segnali positivi di Cole, Burnell, Bolmaro e Wright non bastano a nascondere le difficoltà di una squadra ancora troppo fragile nei momenti decisivi. A pesare sono soprattutto la sofferenza a rimbalzo e gli errori nei possessi che avrebbero potuto consegnarle la vittoria. La Virtus, invece, esce dal Forum con un successo di carattere e conferma la propria imbattibilità in campionato.