Nba Europe: domani incontro importante

Giorni decisivi per il futuro del basket europeo. Domani, a Villa d’Este di Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si riuniranno per valutare l’offerta arrivata dagli Usa per creare Nba Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nel 2027-28. Nba ed Eurolega hanno ribadito la volontà di collaborare ma i nodi sono diversi: l’offerta economica non soddisferebbe i proprietari. Alcuni giudicano ottimistiche le stime sui ricavi della nuova lega e sui diritti tv.

L’esito della riunione è imprevedibile. Il piano alternativo prevede l’espansione dell’Eurolega a 24 squadre, poi fino a 28. In Italia (oltre alla già presente Milano) sono interessate alla licenza permanente Virtus Bologna, Napoli e le due nuove realtà romane, BC e Maxima.

Nba Europe, invece, vuole una squadra a Roma e Milano con Varese (appoggiata da RedBird) possibile candidata. Perla Nba sarebbe strategico coinvolgere anche i top club calcistici come il Psg.