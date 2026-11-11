Anche Anthropic fa la dieta: l’Ipo scende a 1.400 miliardi

La stagione delle quotazioni da record per il Nasdaq non è ancora finita. La prossima in lista è Anthropic. Secondo le stime, il benvenuto in Borsa dovrebbe portare con se una valutazione da 1.400 miliardi di dollari.

Il piano è di raccogliere 64 miliardi di dollari in uno dei più grandi esordi di sempre a Wall Street - grande senza dubbio ma non in grado di superare la quotazione record di SpaceX. Dario Amodei, cofondatore e ad della società, punta a collocare 825 milioni di azioni in una forchetta compresa tra 70 e 78 dollari per titolo, puntando così a raccogliere fino a 64,4 miliardi di dollari sul mercato azionario. A questi si affiancherà un maxi-collocamento privato parallelo da 26 miliardi sostenuto dai giganti dell’hardware e del cloud - da Nvidia ad Alphabet, passando per Amd, Broadcom, Micron, Microsoft e Tsmc - che porterà la raccolta complessiva oltre quota 90 miliardi.

A fare notizia, tuttavia, è la valutazione finale. Il valore di Anthropic si attesterà tra 1,26 e 1,41 mila miliardi di dollari. Una cifra monstre, senza dubbio superiore ai 965 miliardi incassati nell’ultimo round privato dello scorso maggio, ma decisamente più contenuta rispetto alle stime informali della vigilia, che accarezzavano la soglia psicologica dei 2.000 miliardi.

Ad allontanare da un pricing troppo spinto sono stati diversi fattori. Da un lato il contesto macroeconomico, appesantito da costi di finanziamento elevati e dalla persistente volatilità del settore tech; dall’altro le crescenti perplessità degli analisti sulla sostenibilità a lungo termine delle spese in conto capitale per l’AI. Anthropic macina ricavi a ritmi impressionanti (il fatturato annuo pro-rata ha toccato quota 81 miliardi di dollari a fine ottobre, in crescita di 10 miliardi in un solo mese), ma deve gestire impegni di calcolo futuri per quasi 900 miliardi con colossi come Amazon e Google. Un modello di crescita famelico di risorse energetiche e infrastrutturali.

A complicare il quadro generale si aggiungono le recenti scosse politiche dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e le possibili strette normative sulla realizzazione dei data center, soprattutto in Stati chiave come Ohio e Texas. A tal proposito, Anthropic lo scorso weekend ha siglato un accordo da 3,4 miliardi per acquistare generatori di elettricità alimentati a gas in modo da assicurarsi il controllo diretto delle fonti energetiche.

Eppure, nonostante le nuove incertezze del settore, nel prospetto informativo la società sceglie una linea audace: adotta persino l’espressione «Super Intelligence» cara alla dialettica di Donald Trump e delinea una visione volta a «dare vita a un’era di miracoli».