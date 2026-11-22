Quando il tech trema, il mercato vacilla e Wall Street lo sa bene. Le nuvole scure su Nvidia, invece di diminuire dopo l’uscita di Jensen Huang, sembrano continuare ad aumentare: la Sec, l’agenzia federale statunitense che vigila sui mercati, ha aperto un’indagine sulle pratiche contabili della società di chip all’indomani della pubblicazione dei risultati trimestrali. Il rumors è uscito venerdì, portando il titolo a perdere un ulteriore 14%. Il titolo ha perso quasi il 50% dall’inizio di ottobre, con una perdita di oltre 2.800 miliardi di dollari di capitalizzazione. Nvidia però non è solo una società, è l’incarnazione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e, come ha sottolineato Mike O’Rourke di Jones Trading, «scoprire che le cose non erano del tutto trasparenti, ha scosso la fiducia dell’intero mercato».

Così, dopo i massimi toccati a ottobre, il Nasdaq ha iniziato a vacillare, scivolando in territorio orso con una perdita del 20% dal massimo intraday del 6 ottobre, mentre del 18% sui dati di giornata. Intanto l’indice Vix - noto come l’«indicatore della paura» di Wall Street - è schizzato a 40 punti, il livello più alto dall’aprile 2025.

Questo crollo, al momento ancora definito per lo più una correzione, è solo l’ultimo segnale di come l’entusiasmo per l’Ia sia ormai accompagnato da una profonda apprensione per l’enorme volume di spesa e indebitamento da parte delle grandi aziende tecnologiche per finanziare gli investimenti in chip e data center. Venerdì l’indice Philadelphia Semiconductor, che raggruppa i titoli statunitensi del settore dei chip, ha registrato un calo del 10,7%, portando la flessione dal picco raggiunto a giugno al 43%.

Eppure, invece di una bolla pronta ad esplodere, sarebbe più corretto parlare di un mercato che si sta sgonfiando da mesi. Date le loro valutazioni elevate, Wall Street si aspettava infatti da tempo una correzione dei titoli legati all’Ia. Ma le preoccupazioni non sono tanto sulla domanda delle nuove tecnologie, quanto sul possibile arrivo di nuovi modelli ben più economici, soprattutto dalla Cina. Sembra infatti una corsa contro il tempo per sviluppare modelli e infrastrutture sempre più potenti, ma questo richiede miliardi di dollari e le aziende si vedono costrette a raccogliere fondi vendendo obbligazioni agli investitori. Considerando che per la riunione di dicembre la Federal Reserve dovrebbe aumentare il tasso di interesse a breve termine, i costi di finanziamento per le aziende che operano nel campo dell’Ia aumenteranno.

Sullo sfondo, come se queste incertezze non bastassero da sole a muovere il mercato, sono arrivate anche le elezioni di metà mandato statunitensi. I democratici neoeletti hanno da subito promesso di adottare misure ben più severe nei confronti del settore, opponendosi alla costruzione di nuovi data center. I due principali Stati che offrono incentivi per la costruzione di questi strutture, il Texas e la Georgia, hanno eletto governatori democratici che hanno promesso di bloccare la costruzione di nuovi impianti.

Il mercato, insomma, non sta necessariamente smettendo di credere nell’intelligenza artificiale. Sta chiedendo alle aziende di dimostrare che gli investimenti miliardari di oggi saranno in grado di generare profitti domani.