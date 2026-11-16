Merckx, un ritorno che diventa ispirazione

«To Walk Again» non è solo il nome di un progetto, ma è anche ciò che Eddy Merckx è tornato a fare. L’ottantunenne fuoriclasse belga, il ciclista più vincente di ogni epoca, da tempo alle prese con un problema alla gamba (sette operazioni all’anca in due anni), è tornato a camminare. È ricomparso in pubblico ieri a Herentals, cittadina delle Fiandre, nella provincia di Anversa, famosa per aver dato i natali a una leggenda del ciclismo belga come Rik Van Looy, appunto «l’Imperatore di Herentals».

Eddy, leggermente claudicante e ancora in fase riabilitativa, si è presentato per sostenere un’iniziativa importante come «To Walk Again» e per incoraggiare i pazienti del noto centro riabilitativo, dove negli anni, insieme a gente comune, sono stati aiutati campioni del calibro di Van Aert, Stuyven, Evenepoel e lo stesso Cannibale. «Anch’io sono ancora in fase di recupero ha spiegato il campione : faccio riabilitazione ogni settimana: due volte ad Anversa e una a casa con un fisioterapista». Il belga appoggia con vigore «La Cannibale», l’evento ispirato al suo soprannome, in programma nell’estate del prossimo anno sulle pendici del Mont Ventoux, una delle vette più celebri della Grande Boucle: una sfida sportiva e personale, pensata per dare visibilità all’associazione e ai suoi percorsi di riabilitazione.

Il Ventoux è una montagna che il Cannibale conosce bene, avendoci vinto nel 1970 una tappa del Tour in maglia gialla. Quel giorno arrivò talmente stremato che lo staff medico fu costretto a ricorrere all’ossigeno. Ieri, sollecitato a rispondere alla domanda se mai risalirà su quella vetta in bicicletta, è stato semplicemente categorico. «Non salirò mai più sul Ventoux pedalando. Voglio, però, dare ai partecipanti un incoraggiamento in più. Questo evento aiuta a dimostrare che si è ancora fisicamente forti e capaci di fare sport dopo un percorso estenuante e doloroso, ma in grado di farti tornare il sorriso».