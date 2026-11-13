Meghan è “fragile” dopo l’arresto del padre, ma la royal family la tiene a distanza

Quella che Meghan Markle sta affrontando non è una tempesta mediatica destinata a calmarsi con il tempo. La vicenda di presunti abusi su minori e possesso di materiale pedopornografico che coinvolge suo padre, Thomas Markle, è uno scandalo di immani proporzioni e di sicuro lascerà tracce indelebili nella vita della duchessa. Nonostante l’iniziale solidarietà del popolo britannico e della stampa, che si è persino chiesta se non fosse il caso di scusarsi con Meghan per averla accusata di aver rinnegato il genitore senza motivo, nulla pare essere cambiato nell’opinione che l’intera nazione e la royal family avrebbero di lei.

Thomas Markle in arresto (di nuovo)

Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato, lo scorso 10 novembre, all’inaugurazione dell’installazione “The Lost Screen Memorial”, al Parlamento Europeo. L’iniziativa è nata per onorare la memoria dei minori morti in conseguenza di abusi subìti online, riporta Sky News. Per i Sussex questa visita a Bruxelles è stato il primo evento pubblico all’estero dopo il rientro nel Regno Unito, lo scorso agosto. Per Meghan è stata anche la prima apparizione pubblica dopo l’arresto del padre, Thomas Markle, avvenuto lo scorso 5 novembre. Il primo, per la precisione. L’uomo, infatti, era stato rilasciato con l’imposizione del braccialetto elettronico. Come spiega la Bbc, però, l’11 novembre scorso Thomas sarebbe riuscito a rimuovere il dispositivo di monitoraggio e, per questo, la polizia lo avrebbe arrestato una seconda volta. Il giudice avrebbe anche richiesto una perizia psichiatrica entro il prossimo 20 novembre.

La rinuncia al discorso

A Bruxelles Harry e Meghan avrebbero dovuto pronunciare insieme un discorso sui pericoli del web per i bambini e gli adolescenti. Dopo la drammatica vicenda che ha coinvolto il padre, però, la duchessa ha deciso di rinunciare al suo intervento, lasciando che fosse solo il principe a prendere la parola. “[Meghan] non si sentiva abbastanza forte dal punto di vista emotivo”, scrive la Bbc, riprendendo le parole di un insider, per sostenere la platea e i media. Il discorso di Harry, in un momento così delicato, ha assunto un significato ancora più personale: “Non sono qui come esperto o come politico”, ha detto il duca, citato sempre dalla Bbc e da SkyNews.com. “Sono qui come padre. Mia moglie, come madre”. Ha poi aggiunto: “Tutti i bambini dovrebbero poter stare online e scoprire qualcosa di meraviglioso. Un amico. Un interesse che diventa una passione. Un posto dove possono sentirsi compresi. Meritano di sentirsi al sicuro dovunque si trovino…”.

“Fragile”

Sebbene Harry e Meghan abbiano tentato di nascondere la tensione di questi ultimi giorni durante l’evento di Bruxelles, era evidente (e comprensibile) che la loro immagine fosse diversa dal solito, appannata, grave. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, citata dall’Express, i gesti e la postura della duchessa avrebbero comunicato un’idea di “fragilità e vulnerabilità”. Forse per la prima volta da quando Meghan compare al fianco di Harry. Sarebbe mancato l’usuale sorriso della duchessa, ormai quasi un suo marchio di fabbrica, che trasmetteva “energia e sicurezza”. Perfino lo sguardo, che “scintilla quando [Meghan] è in pubblico”, ha dichiarato la James, sarebbe stato velato di “tristezza”, contribuendo a dare forma a un’espressione “pensierosa”, mentre il principe si sarebbe dimostrato molto “protettivo” nei confronti della moglie.

I britannici non perdonano Meghan

Un sondaggio del 2019, effettuato da YouGov e citato dall’Express, evidenziava che il 54% degli intervistati aveva un’opinione positiva di Meghan, contro il 34% di pareri più critici. Da allora, però, sono accadute molte cose, dal trasferimento dei duchi in California all’intervista con Oprah (marzo 2021), dalla pubblicazione del memoir di Harry, “Spare” (gennaio 2023), al ritorno a sorpresa nel Regno Unito. Lo scorso ottobre YouGov ha commissionato un nuovo sondaggio sulla popolarità dei Sussex. I risultati sono impietosi: solo il 20% dei britannici vede con favore la duchessa, contro il 68% di pareri negativi. Le cose non vanno meglio per Harry, fermo al 29% di consensi. Non ci sarebbero state variazioni significative delle percentuali negli ultimi giorni. Nonostante la solidarietà nei confronti di Meghan per lo scandalo che ha travolto suo padre, i britannici non avrebbero perdonato ai duchi né le dimissioni, né le dichiarazioni contro la Corona. E non è detto che lo facciano in futuro.

Nessun coinvolgimento

Inevitabilmente lo scandalo riguardante Thomas Markle finisce per riflettersi sulla famiglia reale. In pubblico Re Carlo III, William e Kate stanno attuando l’usuale strategia della Corona in casi simili: andare avanti. Tutti e tre continuano a occuparsi delle cause a cui tengono e a portare avanti gli impegni programmati in un’atmosfera di apparente, serena imperturbabilità. In privato, invece, le cose sarebbero molto meno lineari. Stando al sito US Daily Report Sua Maestà starebbe seguendo la vicenda con grande attenzione e preoccupazione e verrebbe informato degli sviluppi “diverse volte al giorno”. I principi di Galles, al contrario, starebbero evitando accuratamente di essere coinvolti in questa storia, focalizzandosi sugli eventi in programma, come l’Earthshot Prize Awards, che si terrà a Mumbai il 16 e il 17 novembre 2026. Nessuno dei tre, sottolinea Page Six, starebbe offrendo “supporto morale” a Meghan.

“Come padre” e “come monarca”

La reporter reale Andrea Caamaño ha spiegato a Page Six: “Nonostante il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito i rapporti rimangono complicati. Non credo che il Palazzo voglia essere coinvolto nelle questioni che riguardano il padre di Meghan…Penso che il Re, il principe e la principessa di Galles continueranno a fare ciò che sanno fare meglio: concentrarsi sui loro doveri reali e sul lavoro che li aspetta”. La commentatrice reale Kinsey Schofield ha sottolineato la “difficile posizione” di Carlo III, aggiungendo: “Come padre vorrebbe offrire supporto emotivo al principe Harry in un momento così angosciante. Come monarca deve considerare le potenziali conseguenze di qualunque conversazione privata”.

“Non è la sua battaglia”

Non dimentichiamo, infatti, che secondo gli esperti Carlo III non sarebbe ancora riuscito (e chissà se riuscirà mai) a recuperare la fiducia nei confronti dei Sussex, soprattutto dopo i colpi durissimi inferti alla monarchia con l’intervista a Oprah e il memoir “Spare”. “Il Re sarebbe riluttante a discutere questioni così delicate senza la garanzia che le conversazioni rimarranno private”, ha dichiarato Kinsey Schofield. Lo stesso varrebbe per William e Kate. A proposito dell’opinione del principe di Galles sullo scandalo di Thomas Markle l’esperta ha commentato: “Questa non è la sua battaglia. William ha la sua famiglia da proteggere e le sue responsabilità verso la Corona. Non ha molta voglia di farsi coinvolgere in un’altra crisi dei Sussex”.

Cosa sapeva la royal family?

Molti, però, si sono posti una domanda impossibile da ignorare: cosa sapeva davvero la royal family della lettera di accuse contro Thomas Markle scritta nel 2019 dalla sua ex moglie, Roslyn Loveless e arrivata nelle mani di Meghan tramite Scotland Yard? Secondo una fonte del Daily Mail sarebbe “impensabile” che i reali non sapessero nulla della missiva, perché “era dovere della polizia informare il Palazzo di [queste] affermazioni”. Ipotesi ribadita anche dal Telegraph. In più Harry e Meghan avrebbero ricevuto la lettera “quando non erano soli”, cioè in presenza di testimoni, sebbene nessuno conosca la loro identità. Tuttavia è impossibile dire con certezza chi fossero i reali al corrente dell’esistenza del messaggio e del suo contenuto.

“Non ne erano a conoscenza”

Nella newsletter di Rob Shuter, “Naughty but Nice”, un insider ha voluto chiarire: “William e Catherine non erano a conoscenza [della lettera] e i loro amici sono decisi a fare in modo che nessuno provi a metterli in mezzo. Non sono coinvolti in ciò che Meghan sapeva nel 2018 e non dovrebbero essere dipinti come se lo fossero”. La Corona spera di tenere il più lontano possibile questa intricata vicenda, la cui fine potrebbe non essere tanto vicina, né indolore. Anche se ciò significa tenere a distanza i duchi e perfino apparire indifferenti. Nessuna parola, nessun gesto che possa diventare, in futuro, materiale per la stampa. I Sussex pagano il prezzo delle loro passate rivelazioni bomba. Rimane incollata sui loro nomi l’etichetta di inaffidabili: una sensazione profonda che pare accomunare la monarchia ai cittadini britannici e che, pur non essendo certo emersa con lo scandalo di Thomas Markle, si è riacutizzata proprio con l’esplosione mediatica di questa terribile storia.