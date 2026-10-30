“Accetta le mie scuse”. La storia dietro all’allontanamento di Meghan dal padre Thomas

In questi ultimi giorni la stampa britannica si sta chiedendo se non sia il caso di fare ammenda nei confronti di Meghan dopo le terribili rivelazioni che riguardano suo padre, Thomas Markle. Un passo indietro rispetto a un giudizio severo, forse formulato troppo in fretta, senza conoscere davvero tutti i retroscena del complicato rapporto tra la duchessa e il genitore. Sebbene Thomas neghi tutte le accuse, ciò che sta accadendo non può non portare almeno a una riflessione su una possibile rivalutazione, su una ridefinizione della posizione, delle scelte di Meghan nei confronti del padre. Non può non far nascere in tutti noi il dispiacere e la solidarietà per una persona (poco importa, ora, che sia la duchessa di Sussex) che vede il padre accusato di uno dei peggiori e più odiosi crimini.

“Centinaia, se non migliaia di immagini”

Il padre di Meghan Markle, Thomas (82 anni), è indagato per possesso di immagini pedopornografiche e presunti abusi su minori. A lanciare questa devastante bomba mediatica è stato il Sun, lo scorso 22 ottobre. Secondo la ricostruzione lo scorso 10 luglio il fratellastro di Meghan, Thomas jr, avrebbe denunciato alla polizia di aver trovato “centinaia, se non migliaia” di immagini esplicite e video di abusi su minori nella casa del padre a Cebu, nelle Filippine. Esisterebbero tre hard disk con queste immagini, finora nascosti in quattro grandi scatole di cartone marroni. “Quando ho trovato questo materiale ero sconvolto e non ho avuto altra opzione se non quella di informare la polizia”, ha detto Thomas jr sempre al Sun. A un amico ha poi confidato: “Ciò che ho visto mi ha fatto ribrezzo. Tutta quella roba mi è arrivata addosso e non sapevo cosa fare…Mi sono sentito tradito, arrabbiato e disgustato…”.

La reazione di Meghan

“Sono profondamente turbata dalle notizie emerse nelle ultime ventiquattro ore e i miei pensieri vanno a tutti i bambini che possono essere stati danneggiati”, ha dichiarato Meghan Markle al Sun. La duchessa, però, non si è limitata a esprimere il suo dolore e la sua angoscia: ha fatto anche una rivelazione molto importante, che cambierebbe radicalmente l’opinione che molti avevano di lei per quanto riguarda l’esclusione di Thomas Markle dalla sua vita. Meghan, infatti, ha raccontato: “Nel 2018 fu inviata una lettera alla Metropolitan Police e alla Royalty and Specialist Protection”, cioè Scotland Yard e l’unità di polizia specializzata nella sicurezza della famiglia reale. “In seguito la lettera venne condivisa con me. Conteneva accuse allarmanti e inquietanti contro mio padre e mi venne assicurato che fossero oggetto di indagini”. La lettera sarebbe arrivata nelle mani di Meghan dopo il suo matrimonio con il principe Harry, avvenuto nel maggio 2018.

“Una sola ragione: proteggerli”

La duchessa ha poi lanciato una frecciata a quanti, nel tempo, hanno giudicato il suo atteggiamento verso il padre: “Spero che ora diventi comprensibile che, a dispetto delle distorsioni mediatiche effettuate negli anni, l’allontanamento da mio padre e la mia scelta di non permettergli di avere contatti con i nostri figli siano stati dettati da una sola ragione: proteggerli. Avevo fiducia nel fatto che le autorità stessero facendo lo stesso per altre famiglie”. Infine Meghan ha affermato: “Sebbene la vastità di ciò che è stato scoperto ora sia più ripugnante di quanto si potesse immaginare, la mia più sincera speranza è che venga fatta piena giustizia e che la priorità rimanga la sicurezza e la protezione dei bambini innocenti”.

Un piccolo mistero risolto

La lettera di accuse menzionata dalla duchessa di Sussex, ha precisato la Bbc, sarebbe stata scritta dalla ex moglie di Thomas Markle, Roslyn Loveless, nel gennaio 2019 (la coppia è stata sposata dal 1964 al 1975 e Roslyn è morta nel 2024). In questa missiva, ha svelato il Sun, la donna avrebbe anche raccontato un aneddoto sconcertante e orribile, riguardante dei presunti abusi su minori perpetrati da Thomas Markle durante alcuni viaggi nelle Filippine e in Thailandia. Stando al People l’originale della missiva sarebbe andato perduto. Così Scotland Yard avrebbe chiesto a Meghan e prontamente ottenuto la copia in suo possesso.

Indagini in corso

Un portavoce di Scotland Yard ha chiarito al People che “attualmente non ci sono indagini in corso su un ottantenne che risiede fuori dal Regno Unito”. Il sottosegretario del Dipartimento di Giustizia delle Filippine, Nichols Ty, ha garantito alla Bbc che “la questione è attualmente oggetto di indagine” da parte di un team impegnato a contrastare “la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di bambini a Cebu”. L’FBI ha invece precisato di essere “a conoscenza delle accuse” e che “fornirà supporto, quando opportuno, alle autorità filippine”. Inoltre “indagherà su eventuali accuse relative alla violazione delle leggi federali statunitensi”. Ricordiamo, infatti, che Thomas Markle è cittadino statunitense. All’inizio del 2025, come riportato dal magazine Hello, si è trasferito a Cebu. Nel dicembre dello stesso anno, ha spiegato il Mirror, Thomas ha subìto l’amputazione di una gamba a causa di una trombosi e dopo l’intervento è tornato a vivere negli USA.

“Un mucchio di menzogne”

Thomas Markle ha rispedito al mittente tutte le accuse in un’intervista pubblicata dal Daily Mail il 23 ottobre 2026: “Sono scioccato, ferito e addolorato che mio figlio mi rivolga queste accuse. Non potrei mai fare ciò di cui mi si accusa. È la cosa peggiore di cui mi si può incolpare”. Il padre della duchessa sostiene che si tratti di “…un cumulo di menzogne. È nauseante. Non ho idea del motivo per cui Tom stia cercando di distruggermi con queste bugie”.

La lettera di Meghan a suo padre

In questa storia ci sarebbe anche un’altra lettera cruciale, la cui esistenza è stata svelata ancora dal Sun. Sarebbe stata proprio Meghan a scriverla a suo padre nel dicembre 2025, cioè nei giorni in cui l’uomo era in ospedale, dopo l’amputazione della gamba e i tabloid bollavano la duchessa come figlia insensibile e ingrata. In questa missiva Meghan avrebbe detto a Thomas di essere a conoscenza delle accuse riguardanti i presunti abusi su minori. Infine avrebbe chiarito di non voler avere più nulla a che fare con lui, intimandogli di dimenticarsi per sempre di poter incontrare i piccoli Archie e Lilibet Diana.

“Le devi delle scuse”

“Ora, forse, le persone capiranno finalmente perché [Meghan] non ha più alcun rapporto con suo padre dal 2018”, ha dichiarato una fonte al Sun. I media si stanno anche chiedendo se non sia il caso di scusarsi con la duchessa. Ancora il Sun titola: “Abbiamo frainteso Meghan?...”. L’Independent scrive: “Dopo anni di denigrazione finalmente Meghan merita un trattamento imparziale”. Tuttavia il giornalista e conduttore televisivo britannico Piers Morgan, da sempre piuttosto critico nei confronti dei Sussex, pare di diverso avviso. Su X, citato dall’Express, Morgan ha scritto: “La polizia e chiunque altro abbia letto quella lettera di otto anni fa deve spiegare come mai, a quanto sembra, non è stato fatto e non è stato detto niente per impedire al presunto autore degli abusi su minori di continuare a compiere tali, presunti abusi”. Un utente ha risposto al giornalista: “Devi delle scuse a Meghan”. Morgan ha ribattuto con forza: “Mi dispiace che suo padre sia un presunto pedofilo e che lei ne fosse a conoscenza mentre accusava ingiustamente la famiglia reale di essere spietata e razzista”.

“Scusa, Meghan”

Le parole di Piers Morgan aprono un altro capitolo di una storia in cui sono ancora diversi i punti da chiarire. Forse, nel 2019, alla duchessa potrebbe essere stato imposto il silenzio totale su una vicenda oggetto di indagine. In ogni caso la soluzione migliore sarebbe quella di evitare le ormai classiche divisioni in fazioni, scegliendo la sospensione del giudizio e l’osservazione di ciò che accadrà. Intanto questa vicenda ha portato il fratellastro di Meghan, Thomas jr, a rivedere le sue convinzioni, tentando di riavvicinarsi alla duchessa. L’uomo, che in passato non è stato tenero nei confronti dei Sussex, ha dichiarato in un’intervista al Sun: “Sono così dispiaciuto, Meghan. Ora so di aver protetto la persona sbagliata negli ultimi nove anni. Dopo aver visto ciò che ho visto, credo che l’uomo che ho difeso e di cui mi sono preso cura sia un mostro…Mi vergogno di aver trascorso anni a schierarmi dalla sua parte, mentre tu litigavi con lui…Per favore accetta le mie scuse e sappi che auguro a te e alla tua famiglia tutto il meglio per il futuro”.