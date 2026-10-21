Capelli bianchi: 7 alimenti per rallentare la comparsa

A causa del regolare processo di invecchiamento è inevitabile ritrovarsi con più capelli bianchi.

Questo processo naturale si chiama incanutimento ed è dovuto all’effetto dello stress ossidativo nel quale la formazione dei radicali liberi gioca un ruolo fondamentale. L’effetto della comparsa dei capelli bianchi può essere spiazzante non solo per le donne.

La buona notizia è che diversi studi scientifici hanno dimostrato che con una sana alimentazione caratterizzata da specifici nutrienti si è in grado di agire nel rallentamento di questo processo. Importante è infatti prediligere una dieta caratterizzata da alimenti ricchi di minerali preziosi come rame, ferro, zinco, vitamine del complesso B, in particolare la B12, i folati come la vitamina B9 e B6, la vitamina D.

Sono nutrienti fondamentali per stimolare la sintesi della melanina che è alla base della pigmentazione dei capelli ed è determinante per il loro colore. Inoltre grazie a queste sostanze preziose i capelli mantengono non solo la tonalità naturale ma risultano anche sani, folti e luminosi.

Vi suggeriamo sette alimenti che non possono mancare a tavola e che sono in grado di ritardare efficacemente la comparsa dei capelli bianchi.

Funghi

Sono una riserva preziosa di rame importante per la sintesi della melanina. Contengono anche la vitamina B6 che agisce in profondità nella fibra capillare rinforzandola e contrastando non solo la comparsa dei capelli bianchi ma anche la loro caduta. Soprattutto quelli shiitake secchi risultano più ricchi di nutrienti.

Salmone

Ricchi di acidi grassi omega 3 che sostengono la pigmentazione del capello e aiutano a modulare eventuali processi infiammatori per stimolare la crescita sana della chioma

Semi di sesamo neri

Sono un vero e proprio superfood anti age per i capelli grazie alla loro riserva di zinco, rame, manganese, selenio e vitamina E. permettono di fare il pieno di amminoacidi essenziali che mantengono vitali i capelli prevenendo l’incanutimento. Per godere dei loro benefici si consiglia il consumo costante di essi si una manciata di 20 grammi al giorno per tre mesi consecutivi.

Uova

Contengono proteine, biotina, zinco e selenio che aiutano a rafforzare la chioma contrastando la fragilità e la caduta. La vitamina B6 in essa contenuta sostiene la produzione di cheratina e contribuisce al regolare metabolismo dei follicoli piliferi.

Noci

Ricchi di vitamina E dal potere antiossidante. Combinata con lo zinco e il ferro svolge una preziosa azione antiaging per la chioma perché contrasta la formazione dei radicali liberi che causano l’invecchiamento precoce dei melanociti. Perfette come snack salutare. Basta una porzione di 30 grammi al giorno per fare il pieno di salute per i capelli.

Pollo

Apporta vitamina B12 e ferro che migliorano l’ossigenazione dei follicoli contribuendo a rendere più funzionali i melanociti e a mantenere lucenti e in salute i capelli.

Fagioli rossi

Rispetto alle altre tipologie sono quelli più ricchi di antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi e garantiscono il regolare funzionamento dei melanociti della struttura capillare.