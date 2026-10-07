Vitamina D in autunno, sei alimenti per farne il pieno a tavola

Con l’avanzare dell’autunno le ore di luce si riducono e la possibilità di esporci al sole per fare il pieno di vitamina D sono sempre poche.

Il sole infatti contribuisce a stimolare la produzione di vitamina D da parte del nostro organismo. Questa vitamina nota anche come calciferolo non è solo importante per le ossa ma anche per rinforzare il sistema immunitario in vista della stagione più fredda che ci espone sempre più a virus e batteri. Inoltre fa anche bene al sistema cardiovascolare e supporta la funzione cerebrale.

La carenza di vitamina D può compromettere la salute dell’organismo esponendoci maggiormente ad infezioni e di infiammazioni fino al rischio di aumentare la possibilità di ammalarsi di malattie epatiche e renali. Farne il pieno aiuta anche a contrastare l’osteoporosi. La dose giornaliera consigliata è di 600 UI per chi ha meno di 70 anni. Importante è non eccedere perché una dose smoderata può provocare nausea, disturbi intestinali inappetenza e in alcuni casi anche aritmia.

Durante la stagione autunnale gli esperti di benessere consigliano vivamente di farne il pieno attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata ricca di alimenti che la contengono. Vi segnaliamo sei alimenti che vi permetteranno di fare il pieno di questa preziosa vitamina a tavola.

Olio di fegato di merluzzo

Super raccomandato dagli esperti in caso di carenza di vitamina D. Un cucchiaio di esso ossia circa 5 grammi equivalgono a 450 UI. Anche se il suo sapore risulta molto forte è un alleato per rinforzare le difese immunitarie dell’organismo e per avere ossa sane perché aumenta la capacità di assorbire il calcio.

Salmone

100 grammi di salmone d’allevamento contiene circa 526 UI di vitamina D, mentre la stessa quantità di salmone ma selvaggio consente di fare il pieno di circa 988 UI. È anche una grande riserva di omega 3, alleati della salute del cuore per aiutare a ridurre il livello di colesterolo cattivo responsabile di arteriosclerosi, infarto e ictus.

Sardine

Da 100 grammi ricaviamo circa 480 UI. Contengono anche selenio, vitamina B12 e fosforo che permettono di prendersi cura della salute di capelli e unghie.

Uova

Soprattutto il tuorlo è una fonte preziosa e risulta ricco di grassi che ne favorisce l’assorbimento da parte dell’organismo. Apporta circa 37–41 UI. L’albume è invece perlopiù fonte di proteine utile per supportare la massa muscolare.

Funghi

Le varietà Portobello, maitake e champignon forniscono circa 400 UI per porzione. Per aumentare il loro contenuto di questa vitamina preziosa gli esperti consigliano di lasciarli al sole prima di cucinarli. Sono anche una riserva di nutrienti preziosi come niacina, zinco, ferro, rame.

Anguilla

È uno dei pesci più ricchi di vitamina D. Generalmente viene consumata affumicata. Contiene anche zinco, selenio, sali minerali preziosi per mantenere sano ed efficiente il sistema immunitario per prevenire i malanni stagionali.