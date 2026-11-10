Chip, miliardi e l’amante cinese. La spy story che spaventa gli Usa

Come nei migliori romanzi rosa, tutto comincia da un divieto. Nel 2022 gli Stati Uniti hanno imposto un blocco sulla vendita delle unità di elaborazione grafica (gpu) di Nvidia alla Cina per questioni strategiche. I divieti non piacciono mai a nessuno, ancora meno se limitano un business e la soluzione è cercare vie alternative. Così, nel 2023, a Singapore viene fondata Megaspeed: una società che compra i chip di Nvidia, costruisce data center nell’area del sud est asiatico e ne affitta la potenza di calcolo ad aziende cinesi. La scappatoia perfetta che non piace a Washington, ma che non è illegale. E alla guida di Megaspeed c’è un nome diventato - negli ultimi giorni - molto famoso: Alice Huang Le. Nel 2024 trapelano le prime foto che ritraggono la manager accanto a Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia, le autorità statunitensi si dicono da subito preoccupate, temendo che lei sia una spia cinese, ingaggiata da Pechino per conquistare Huang e ottenere informazioni cruciali per gli equilibri internazionali. Trump decide di non agire e le indagini non vengono mai iniziate, nel frattempo il divieto di commerciare chip Nvidia in Cina salta e, proprio grazie ai rapporti con Megaspeed, la società statunitense vende oltre 4,8 miliardi di apparecchiatura in Malesia.

Fino a una settimana fa, nessuno si ricordava più di questi fatti, ma la polvere nascosta sotto al tappeto prima o poi torna sempre a galla. Il 29 ottobre il New York Times torna a parlare di una relazione extraconiugale tra Jensen e Alice, e i rischi legati al profilo di lei. Il fondatore di Nvidia parla di un rapporto del tutto normale, mentre la società racconta di incontri strettamente professionali e il governo cinese accusa il giornale di fare calunnia. Eppure, da lì a pochi giorni la situazione si ribalta completamente. Dopo diverse inchieste da parte dei principali giornali statunitensi, domenica, Huang manda un annuncio interno: «Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli, non ci sono scuse».

Cosa succede ora a Nvidia e, soprattutto, a suo fondatore? Prima ancora di parlare di sicurezza nazionale, il codice etico di Nvidia, siglato da Huang, è molto chiaro: se le relazioni personali causano conflitti di interesse, sono previste sanzioni, fino anche al licenziamento. Un comitato indipendente dovrà quindi indagare sulla relazione extraconiugale mentre, a livello nazionale, a Washington tre diverse commissioni della Camera vogliono sentirlo e il Dipartimento di Giustizia ha iniziato un’indagine ufficiale su Megaspeed.

Il malcontento dei funzionari della sicurezza nazionale statunitense nei confronti di Jensen Huang non è una novità. Sono anni che cercano di convincere Trump che il fondatore di Nvidia sia troppo disposto a vendere alla Cina chip avanzati che potrebbero compromettere la sicurezza americana. Ma il tycoon non ha sentito ragioni e anzi, negli ultimi giorni ha detto che Huang «ha fatto un lavoro straordinario per gli Stati Uniti». Alla domanda se si pentisse di non aver agito sulla base delle informazioni dei servizi segreti relative alla vicenda, Trump ha risposto: «No, non credo. Penso che sia una persona onesta. Credo che probabilmente abbia una giustificazione per questo. Bisogna ascoltarla».

Mentre per capire veramente la storia e il ruolo di Alice Huang saranno necessarie settimane, se non mesi, Wall Street ha già emesso il suo verdetto: per Nvidia è stata una giornata da dimenticare.