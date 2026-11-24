Dodici giorni, il tempo necessario perché le ombre su Jensen Huang venissero improvvisamente accantonate, così come i suoi tradimenti e i rapporti con la Cina. Dodici giorni perché il cda che durante la conference call sui risultati trimestrali aveva dichiarato di aver accettato all’unanimità le dimissioni e non intendeva reintegrare Huang, lo ha invece ripreso a braccia aperte. Ieri è arrivato l’annuncio: Jensen Huang torna ceo di Nvidia. Il cda «ha votato all’unanimità per reintegrare il cofondatore caduto in disgrazia a seguito di una serie di discussioni e incontri al termine dei quali il consiglio di è detto soddisfatto della sua sincerità». In realtà, a spingere la decisione del cda ci ha anche pensato una mano invisibile arrivata direttamente dai livelli più alti del governo statunitense, che hanno ricordato più volte come «Huang è un genio e non comporta nessun rischio per la sicurezza nazionale». Il fare persuasivo di Trump ha sicuramente colpito il bersaglio corretto, gettandosi alle spalle le accuse contro Huang e una serie di indagini statali e federali su di lui e su Nvidia.

La reintegrazione di Huang è stata percepita come una vittoria anche da diversi investitori e fondatori della Silicon Valley che, nelle ultime settimane, avevano indetto una petizione per «riportare Jensen», petizione che aveva raccolto oltre 200mila firme. Non sorprende quindi che ieri, appena la notizia è stata resa pubblica, Elon Musk ha subito fatto un post su X: «L’errore è stato corretto».

Se la mano politica non fosse bastata, anche il mercato ha reso subito chiara la sua posizione. Una settimana fa Jensen Huang era diventato un problema di sicurezza nazionale americana e il titolo aveva perso oltre il 24,5%, precipitando venerdì a 125 dollari ad azione. Ieri è invece tornato ad essere l’uomo indispensabile per salvare l’intelligenza artificiale, l’economia statunitense e tutta Wall Street. Così, in una sola seduta ha recuperato quasi mille miliardi (più dell’intero valore di Piazza Affari) di dollari di capitalizzazione, con un salto di oltre il 30%. Non un semplice rimbalzo insomma: una resurrezione con tanto di fuochi d’artificio. Infatti se il mercato aveva impiegato quasi dieci giorni per togliere a Nvidia poco più mille miliardi di capitalizzazione, sono bastate poche ore a restituirglieli. E il titolo ha trascinato con sè anche gli altri colossi del tech, sia negli Stati Uniti che in Europa. Partendo da Wall Street, le società che più di tutte hanno bisogno di chip di Nvidia, hanno fatto il salto maggiore (dati aggiornati alle 21 italiane): Dell (+21,3%), Intel (+13,9%), CoreWeave (+20,1%). L’ottimismo ha poi colpito anche l’Europa: Asml ha chiuso la giornata con una crescita dell’8,9%, stessa sorte per Stm, mentre Technoprobe ha guadagnato l’8,7 percento.

I timori dell’arrivo di un mercato orso e di un periodo di profonda correzione per le Borse sembrano già essere stati dimenticati. Bisognerà aspettare il 3 dicembre, quando Huang dovrà comparire davanti alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti, per capire quanto durerà la nuova euforia sui mercati.