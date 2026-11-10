Nvidia, lo scandalo rosa costa 225 miliardi

Se sei uno degli uomini più ricchi al mondo e la società che hai fondato è la seconda al mondo per capitalizzazione, la vita privata diventa inevitabilmente di dominio pubblico e vedere il tuo patrimonio scivolare quando un tuo tradimento - probabilmente con una spia cinese - diventa evidente, non può di certo sorprenderti.

Per Jensen Huang, probabilmente novembre 2026 sarà un mese da dimenticare. Lo scorso weekend la notizia del suo tradimento ha invaso tutti i giornali e, lunedì mattina, Wall Street ha reagito. Nel pre-market il titolo di Nvidia ha ceduto oltre il 7% per poi stabilizzarsi su una perdita intorno al 5%, che, guardando ai numeri, significa mandare in fumo oltre 225 miliardi di dollari, l’equivalente di circa dieci volte il valore della manovra finanziaria italiana.

A soffrire però non è stato solo il titolo di Nvidia in Borsa, ma anche il patrimonio di Huang che controlla il 3,58% della società di chip. Ieri l’imprenditore ha iniziato la giornata come l’ottava persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato in 162,2 miliardi di dollari. Nel giro di poche ore è scivolato dall’ottavo al decimo posto nella classifica dei miliardari dopo aver perso circa 7,4 miliardi di dollari.

Senza dubbio le notizie del love affair sono la ragione della frenata del titolo nella giornata di ieri, ma rappresentano solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo la vittoria democratica nelle elezioni di metà mandato, le azioni di Nvidia sono state tra le più colpite. Giovedì il titolo ha perso il 9,2% in un crollo generalizzato dei mercati: quella sola seduta ha cancellato circa 450 miliardi di dollari di capitalizzazione della società, la peggiore perdita giornaliera della sua storia. Inoltre, il titolo aveva già ceduto il 3,1% il giorno prima, e il rimbalzo del 2,8% di venerdì è rimasto largamente insufficiente a ridurre il rischio ribassista. Considerando anche la giornata di ieri, in una sola settimana la Nvidia ha mandato in fumo quasi il 13% del suo valore in Borsa, lasciando anche il suo scettro di prima società al mondo per capitalizzazione. Il gruppo di chip è passato da una capitalizzazione di oltre 5mila miliardi di dollari a soli 4.275 miliardi, lasciandosi superare da Apple che invece vale circa 5.100 miliardi.