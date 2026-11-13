“Non è un problema doloso”: cosa accade ai server di Microsoft. Le possibili cause

In epoca di hacker e malfunzionamenti “pilotati” e creati ad arte, quanto accade ai server di Microsoft dal pomeriggio di giovedì 12 novembre non è opera di malintenzionati. È quanto spiega la multinazionale americana come dichiarato da Charles Lamanna, vicepresidente responsabile delle piattaforme Microsoft.

“Non c’è attività malevola”

“Ci rammarichiamo che i guasti di oggi abbiano causato disagi ai nostri clienti, e stiamo lavorando per risolvere il problema. Continueremo a condividere ulteriori informazioni non appena le avremo, e per ora posso confermare che non c’è alcuna indicazione che si tratti del risultato di attività dolose o informatiche”, ha scritto su X. Nonostante i tentativi, da oltre 12 ore, di ripristinare Outlook, fino a questo momento i tecnici non sono riusciti a ripristinare i loro sistemi.

Quali sono le problematiche

I servizi di Microsoft 365, tra cui Teams, Outlook e il software di intelligenza artificiale Copilot di Microsoft, sono interessati da “problemi di connettività”. Nelle ultime ore, la multinazionale ha dichiarato di aver “indagato su segnalazioni di utenti che riscontravano problemi di accesso alle caselle di posta di Exchange Online tramite diversi metodi di connessione nelle Americhe”. Successivamente, è stato detto che il problema consisteva in una “porzione” della sua infrastruttura che presentava un “carico elevato” in diverse regioni.

Il termine si riferisce alla situazione in cui i server gestiscono un volume di carico di lavoro molto superiore al normale. Nel caso dell’interruzione di servizio di Microsoft, un gran numero di server sono diventati “inaspettatamente non disponibili” e generato un traffico aggiuntivo sui server rimanenti, sovraccaricandoli.

Le conseguenze dell’interruzione

Troy Hunt, esperto australiano di sicurezza informatica, ha dichiarato alla BBC che l’interruzione del servizio potrebbe avere conseguenze di vasta portata. “Microsoft è una componente fondamentale dell’infrastruttura di Internet e ci ricorda quanto sia ancora cruciale la posta elettronica Questa interruzione non solo compromette la capacità di molte persone di lavorare, ma anche aspetti come la possibilità di comunicare in merito ad appuntamenti, acquistare beni o servizi che richiedono verifica, creare o accedere ad account e servizi”, ha affermato.

Paul Spain, della società di consulenza neozelandese Gorilla Technology, ha affermato che con e-mail e servizi offline, le aziende hanno praticamente “perso una giornata lavorativa”, il che è “frustrante” per gli utenti.

Gli ultimi aggiornamenti di Microsoft

Sul proprio account X, i tecnici aggiornano in tempo reale sull’evoluzione della vicenda che sperano possa essere risolta quanto prima. “Stiamo continuando a lavorare sul ripristino dei nostri server frontend mentre implementiamo ulteriori azioni di ottimizzazione del traffico per migliorare la stabilità del servizio e aumentare la capacità. Un aggiornamento più completo può essere trovato al MO1550821 nel centro amministrativo di Microsoft 365, così come su http://status.cloud.microsoft se il centro amministrativo non è disponibile per te”.