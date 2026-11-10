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Giù la maschera

Merci, la France

L’altro giorno, a Parigi, un gruppo di attivisti della sinistra radicale ha fatto irruzione in una libreria della catena Relay e ha rimosso dagli scaffali libri e riviste accusati di veicolare idee di destra, posizioni xenofobe e tesi negazioniste sul clima

Luigi Mascheroni
Protesters react in a cloud of tear gas near Porte de Charenton during nationwide demonstrations over the rising cost of living and inequality organised by Yellow Vest movement, labour unions and high school and university students, in Paris on October 31, 2026. "Exceptional" security deployment with 70,000 police officers and gendarmes mobilized and an alarmist tone: for Act III of the protests against the high cost of living, right in the middle of Halloween festivities, the authorities fear a repeat of the October 17 nightmare. France has been rocked by widespread anger over the rising cost of living and inequality. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
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Eh sì. Non c’è più la Francia di una volta. Le boulangeries di quartiere, i bistrot, la Marianne, il bleu, blanc et rouge, il gallo (e les poules!)... e poi quella certezza che ci ha accompagnati per due secoli: la Francia patria di tutte le idee e porto sicuro per generazioni di esuli, dissidenti e rifugiati politici di tutto il mondo. Dall’Italia ha accolto Mazzini, poi migliaia di antifascisti e persino i brigatisti... Potevi professare qualsiasi idea, buona o cattiva che fosse, e lì trovavi protezione, giornali per cui scrivere, editori per pubblicare. Quelle merveille!

E ora...

L’altro giorno, a Parigi, un gruppo di attivisti della sinistra radicale ha fatto irruzione in una libreria della catena Relay del magnate conservatore e “monopolista” Vincent Bolloré, dentro la stazione ferroviaria di Montparnasse, e con una disciplina e un ordine nazisti, ha rimosso dagli scaffali, scegliendoli con cura, libri e riviste accusati di veicolare idee di destra, posizioni xenofobe e tesi negazioniste sul clima. Li hanno inscatolati e portati via.

La libertà di espressione - ci aveva insegnato la Francia - non consiste nel far sparire le opinioni che disturbano, ma nell’accettare la loro esistenza, anche quando le si contesta.

S’inizia incendiando i licei, aggredendo i professori, censurando i libri... E poi si finisce in piazza a festeggiare.

Quando le sinistre perdono un’elezione cercano di distruggere il Paese; quando vincono, ci riescono.

Si chiama fascismo dell’antifascismo. Autrement dit “communisme”.

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