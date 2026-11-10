Merci, la France

Eh sì. Non c’è più la Francia di una volta. Le boulangeries di quartiere, i bistrot, la Marianne, il bleu, blanc et rouge, il gallo (e les poules!)... e poi quella certezza che ci ha accompagnati per due secoli: la Francia patria di tutte le idee e porto sicuro per generazioni di esuli, dissidenti e rifugiati politici di tutto il mondo. Dall’Italia ha accolto Mazzini, poi migliaia di antifascisti e persino i brigatisti... Potevi professare qualsiasi idea, buona o cattiva che fosse, e lì trovavi protezione, giornali per cui scrivere, editori per pubblicare. Quelle merveille!

E ora...

L’altro giorno, a Parigi, un gruppo di attivisti della sinistra radicale ha fatto irruzione in una libreria della catena Relay del magnate conservatore e “monopolista” Vincent Bolloré, dentro la stazione ferroviaria di Montparnasse, e con una disciplina e un ordine nazisti, ha rimosso dagli scaffali, scegliendoli con cura, libri e riviste accusati di veicolare idee di destra, posizioni xenofobe e tesi negazioniste sul clima. Li hanno inscatolati e portati via.

La libertà di espressione - ci aveva insegnato la Francia - non consiste nel far sparire le opinioni che disturbano, ma nell’accettare la loro esistenza, anche quando le si contesta.

S’inizia incendiando i licei, aggredendo i professori, censurando i libri... E poi si finisce in piazza a festeggiare.

Quando le sinistre perdono un’elezione cercano di distruggere il Paese; quando vincono, ci riescono.

Si chiama fascismo dell’antifascismo. Autrement dit “communisme”.