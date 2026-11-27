Noi siamo convinti di poche cose nella vita. Una è che se i ricchi vogliono fare qualcosa per i poveri, se ne devono disinteressare.

Convinzione rafforzata ieri, quando abbiamo letto l’intervista su Repubblica - sotto la notizia che nel campo largo è saltato l’accordo sulla patrimoniale - a Giorgiana Notarbartolo, figlia di Veronica Marzotto della celebre dinastia della lana, e del nobile siciliano Roberto Notarbartolo di Villarosa - insomma un’altra di quelle Viendalmare che non avendo mai fatto nulla per diventare ricca vuole insegnarci come aiutare i poveri - la quale ha dichiarato: “Io, super ricca chiedo che lo Stato ci tassi di più”. È sempre bello sentirsi buoni.

Una laurea alla Bocconi, un master in business e tanto talento - la famiglia le ha dato un sacco di soldi da investire - dice che “Oggi la mia idea sembra rivoluzionaria”. In realtà è vecchissima, e non ha mai funzionato.

Ah. Giorgiana Notarbartolo Thurn und Taxis non vuol sentire parlare di filantropia o di donazioni. Lei vuole la redistribuzione. Che è solo l’oppio dei populisti.

Mah. Siamo arrivati che il popolo chiede le brioches e i nobili gli danno il pane.

E per il resto, noi che sappiamo poco di economia ma qualcosa di storia, quando si cita la patrimoniale - a proposito dei Marzotto e della lana - ci viene in mente l’imperatore Tiberio. Il quale, a chi chiedeva più tasse, rispose: “Il buon pastore tosa le pecore, non le scortica”. Le capre invece si pettinano e basta.