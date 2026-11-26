Peccato che i partigiani abbiano ucciso Giovanni Gentile. Non fosse stato fascista... Magari non smantellavano la sua riforma della scuola.

“Ma cosa c’entra adesso Gentile?!”. Niente, ma ci è venuto in mente, rimpiangendolo, perché abbiamo letto l’intervista a Marco Rossi-Doria, insegnante, uno degli ultimi sessantottini con la nostalgia del 6 politico, e già sottosegretario all’Istruzione con Letta e Monti, che ha detto: “Basta bocciature, serve una rivoluzione educativa. Salviamo la scuola per salvare i ragazzi”.

Di rivoluzione in rivoluzione fino all’involuzione.

E noi, invece, pensa te, siamo convinti che bisognerebbe salvare i ragazzi da certi insegnanti. Ma non facciamo testo: siamo la generazione che s’alzava in piedi quando entrava il professore. Però intanto siamo arrivati alla scuola da centro sociale... Non vogliamo il merito? Bene. Ma neanche il reddito di istruzione.

Comunque. Marco Rossi-Doria, doppio cognome e un’unica idea, propone di eliminare le bocciature che - “lo dicono i pedagogisti di tutto il mondo” - non servono a nulla. E se invece bocciassimo certe riforme, certi ministri, certi insegnanti e pedagogisti?

E poi: non volete i voti, i compiti a casa, la condotta, e ora le bocciature. Allora non resta che abolire la scuola. Senonché lo hanno già proposto i futuristi, Papini e anche Pasolini, 50 anni fa.

Quelli che vogliono fare la rivoluzione e arrivano sempre in ritardo.