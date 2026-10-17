Gli sguardi in radio, l’uscita al Gianicolo, i due matrimoni: la storia d’amore tra Carolina Crescentini e Francesco Motta

Dieci anni dal loro primo sguardo, otto dal“sì” pronunciato già due volte e la promessa di un terzo matrimonio nell’aria: Carolina Crescentini e Francesco Motta festeggiano l’ottavo anniversario di nozze. Reducidal ritorno in tv dilei nella seconda stagione della serie “Maschi Veri” e dal 40esimo compleanno di lui, l’attrice romana e il cantautore celebrano le nozze di bronzo. Un traguardo importante, se si pensa che l’attrice non è mai stata una sostenitrice del “sì, lo voglio” ma che alla fine è capitolata. “C’è qualcosa nel matrimonio, a livello emotivo, di molto romantico: l’appartenersi”, disse al Corriere anni fa.

L’incontro in radio

Gennaio 2016. Carolina è impegnata sul set della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” mentre Motta, che sta già lavorando all’uscita del suo primo album da solista, produce colonne sonore per cortometraggi e documentari. L’incontro avviene a Roma all’uscita di una piccola emittente radiofonica indipendente e tra loro c’è un intenso gioco di sguardi. “È stato qualcosa di simile a un colpo di fulmine”, confessa l’attrice a Verissimo. “Ci siamo incontrati in una radio che non esiste più. Mi guardava e riguardava, aveva tutti questi capelli ricci…”, racconterà l’attrice sulle pagine del Corriere anni dopo, svelando cosa la fece innamorare del cantante: “Oltre a essere molto poetico, la sua sensibilità e l’ironia, che in una relazione è fondamentale. E poi ha gli occhi buoni. Francesco mi ha dedicato più di una canzone”.

L’uscita al Gianicolo

Primavera 2017. Nonostante il feeling iniziale, tra Carolina e Motta la frequentazione inizia lentamente e il corteggiamento si protrae per lungo tempo. L’attrice e il cantante si scambiano messaggi e lunghe telefonate. “Ha iniziato a scrivermi, senza essere mai invadente, ma io sono sempre un po’ diffidente. Gli rispondevo, ma prima di accettare un uscita con lui ci è voluto un anno; stavo chiudendo una relazione, venivo da un’altra storia che in passato mi aveva fatto soffrire”,racconterà lei a Verissimo. Per Il primo appuntamento l’attrice sceglie un posto del cuore. “Al nostro primo incontro lo portai al Gianicolo. Non mi fidavo, volevo andare nel mio territorio: se fosse andato male, all’aperto mi sarei sentita libera di tornarmene a casa”, rivelerà al Corriere: “La prima volta che siamo usciti, lo vedevo così giovane. Mi disse che aveva pubblicato un cd intitolato “La fine dei vent’anni”. ‘Ho capito - gli risposi - ma quando sono finiti i tuoi vent’anni?’”.

La proposta

Primavera 2018. Un anno dopo l’inizio della loro storia, proprio al Gianicolo teatro del loro primo appuntamento, Motta fa la proposta a Carolina. “Francesco mi aveva chiesto tante volte di sposarlo, ma io non lo prendevo mai sul serio, finché un giorno al Gianicolo si è inginocchiato, ed è stato bellissimo. Quel giorno è stato stupendo, ho pianto tantissimo”, racconterà a Verissimo. Sei mesi dopo la coppia si giura amore eterno.

Le nozze a New York

16 ottobre 2018. Subito dopo aver partecipato alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia, Carolina e Motta partono per una vacanza negli Stati Uniti, prima tappa New York. Proprio nella Grande Mela, a sorpresa, Francesco propone a Carolina di sposarsi: “Lui ha chiesto a degli amici: ‘Ma come ci si sposa qua?’. E loro gli hanno detto: ‘È facile, vai al City Hall, il comune, ti danno dei documenti e 24 ore dopo lo fai’. Quindi siamo andati a caccia di due fedi e io, che dovevo avere almeno qualcosa di bianco e di blu, ho preso una maglietta degli Aerosmith,e la mattina dopo ci siamo sposati quindi ho chiamato mio padre per annunciargli la notizia”, rivelerà lei a Verissimo.

Le seconde nozze in Toscana

Un anno dopo il sì, il 7 settembre 2019, Carolina e Motta decidono di sposarsi nuovamente, questa volta davanti ad amici e familiari in un resort sulle colline del grossetano. La romantica cerimonia all’aperto rimane privata e lontana dall’occhio indiscreto della stampa e solo a cose fatte la coppia pubblica le immagini delle nozze sui social network. “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa. È stato proprio bello”, scrive su Instagram Carolina, condividendo un’immagine insieme al marito, entrambi in look total white. “Rifacciamolo”, replica il cantautore sempre sui social. Poche settimane dopo sulle pagine del Corriere l’attrice racconta: “E’ stata una divertente fricchettona con tanta musica, gente che recitava. Il matrimonio è una tale botta emotiva che la prima volta sola soletta è stata meglio. La seconda, ce la siamo goduta”.

La confessione sui figli

Aprile 2022. Durante un’intervista che precede l’uscita della seconda stagione di “Mare Fuori”, fiction di cui è protagonista, Carolina si apre sul tema della maternità e dei figli. Un desiderio, quello di allargare la famiglia, condiviso con Motta ma che non ha mai condizionato la loro relazione: “Mi piacerebbe. Se dovesse non accadere, l’accetterei. L’insistenza con cui me lo chiedono è un disagio degli altri. Io sto bene, sono felice”.

La promessa di un terzo sì

Dieci anni dopo il loro primo sguardo fuori dalla radio, Carolina e Motta riescono a mantenere vivo il loro rapporto nonostante gli impegni professionali li portino spesso a rimanere lontani l’uno dall’altra per molto tempo. “Abbiamo sempre fatto capriole per vederci e ci viviamo la quotidianità a modo nostro”, rivelò il cantautore al Corriere nel 2022, mentre Carolina ha replicato di recente: “Ci vuole determinazione e l’unico modo possibile è facendo i salti mortali”. Il segreto del loro amore sta tutto nella condivisione. “Ho scoperto che è bellissimo condividere. Il tifo tra noi è totale, e c’è sempre stato anche prima del matrimonio. Dire sì è uno step ulteriore, ma non è necessario. Io l’ho fatto per puro romanticismo, è un matrimonio d’amore. Siamo pieni di anniversari. A questo punto puntiamo alle terze nozze”, ha confessato di recente Carolina su Repubblica.