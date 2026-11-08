Alanis Morissette, la confessione inaspettata sulla sua sessualità: “Sono pansessuale”

Alanis Morissette ha parlato apertamente della propria sessualità nella puntata del 3 novembre del podcast “Handsome”, condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. La cantautrice canadese ha dichiarato di essere pansessuale, rispondendo a una domanda delle tre conduttrici sulle sue esperienze sentimentali. Fortune Feimster ha scherzato con l’artista: “Ci dispiace per gli uomini che ti hanno ferita, ma non per le canzoni che ne sono nate”. Poi le ha rivolto una domanda provocatoria: “Ti hanno mai fatto venire voglia di diventare lesbica?”. Morissette ha risposto senza esitazioni: “Sono pansessuale, quindi sì”. La dichiarazione ha sorpreso anche Tig Notaro, che ha voluto sapere se la cantante stesse scherzando. Morissette ha confermato e poi ironizzato sul momento scelto per parlarne, spiegando che le piace “lasciarlo per l’epilogo”. Con il termine pansessualità si indica un orientamento in cui l’attrazione verso una persona prescinde dal sesso e dall’identità di genere.

Il bacio con Sarah Jessica Parker in “Sex and the City”

Non è la prima volta che la Morissette racconta pubblicamente esperienze legate alla propria sessualità. In una recente conversazione aveva ricordato anche il bacio con Sarah Jessica Parker durante la sua partecipazione alla celebre serie “Sex and the City”. L’idea di inserire quella scena era stata proprio della cantautrice, che aveva proposto alla produzione di far vivere a Carrie Bradshaw un’esperienza con una donna. “Contattai la produzione e dissi: ‘Potrebbe essere il momento giusto perché il personaggio di Carrie Bradshaw viva un’esperienza lesbica?’. E loro risposero: ‘Perché no? Stavamo pensando la stessa cosa’”. Morissette ha definito quel bacio “fantastico” e “molto piacevole”, ricordandolo come un’esperienza “naturale” e “spensierata”.

Dagli anni Novanta a oggi: la vita privata della cantante

Alanis Morissette, oggi 52 anni, è diventata una delle voci più riconoscibili del rock alternativo internazionale grazie a Jagged Little Pill, l’album pubblicato nel 1995 che l’ha consacrata al successo mondiale. Nel corso della carriera ha spesso attinto alle proprie esperienze personali, alle relazioni sentimentali e ai momenti di fragilità per comporre le sue canzoni. Dal 2010 è sposata con il musicista Mario “Souleye” Treadway. La coppia ha tre figli. La dichiarazione nel podcast è arrivata senza annunci ufficiali o comunicati preparati, ma nel corso di una conversazione spontanea, nella quale la cantante ha affrontato con naturalezza un aspetto della propria vita personale.