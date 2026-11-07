Il bacio sul set, il matrimonio privato e i tre figli: la storia d’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitale

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo film, “Il rumore delle cose nuove”, Stefano Accorsi torna nello studio di Verissimo. L’attore bolognese, reduce dalla presentazione della pellicola alla Festa del Cinema di Roma, è pronto a raccontare il suo nuovo progetto, ma anche a ripercorrere una carriera che, da “L’ultimo bacio” a oggi, lo ha portato a diventare uno dei volti più amati del cinema italiano. Fuori dal set, da oltre tredici anni condivide la sua vita con Bianca Vitale, la donna con cui ha costruito una famiglia allargata e un’intesa che, a giudicare dalle sue parole, si nutre soprattutto di complicità e risate.

L’incontro sul set

Marzo 2013. Sono in corso i casting per la serie televisiva “1992”. Stefano Accorsi è il protagonista e ideatore della serie. Bianca è a New York per un evento di moda e la sua agenzia firma a sua insaputa un contratto per il ruolo di Angelica. “Lei non voleva nemmeno farla. E’ stata obbligata: un errore fatale, che pagherà per tutta la vita. Così cominciò tutto”, rivelerà l’attore sulle pagine di Oggi anni dopo. Sul set in feeling tra Stefano e Bianca è immediato: “Ti trovi davanti a una collega non puoi approfittarne ma sì, ci fu una scena di un bacio, eravamo in Sardegna. Dopo abbiamo chiacchierato tutta la sera. Ridendo, ci rinfacciamo a vicenda la responsabilità del primo passo, ma sono stato io a chiederle di uscire”.

La prima uscita pubblica

Nonostante la differenza di età, lei 22 anni e lui 42 anni, Stefano e Bianca si frequentano lontano dal set e da occhi indiscreti. “Ci siamo rivisti a Milano, poi in Sicilia dove era in vacanza e sono venuto a trovarla. Da allora non ci siamo più persi di vista, nonostante avessi due figli a Parigi, lavorassi in giro e lei invece studiasse Lettere moderne a Milano. Sono stati anni di grandi spostamenti, ma sempre insieme”, racconterà l’attore. Il 22 gennaio 2014 Stefano e Bianca si mostrano per la prima volta l’uno al fianco dell’altra a un evento pubblico. Accorsi viene premiato Cavaliere dell’ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese, Bianca è con lui e a Palazzo Farnese a Roma ufficializzano la loro relazione.

Il matrimonio privato

Il 24 novembre 2015 Stefano e Bianca si sposano nel Municipio di Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, città di origine della famiglia dell’attrice. La cerimonia si svolge in forma privata davanti a un ristretto numero di parenti e amici e la notizia delle nozze viene fatta trapelare su Facebook dall’agente dell’attore. “E’ stato un giorno incredibile, non pensavo potesse essere così emozionante, mi sono commosso. Avevo la netta percezione che Bianca sarebbe stata sempre accanto a me e che il suo sguardo avrei continuato a vederlo per tutta la vita. Prima non era così chiaro. Se ci pensi, quel rito davanti a persone che vengono a ‘testimoniare’ è assurdo. Eppure dà un significato più profondo, ‘fissa’ un sentimento”, racconterà Accorsi in un’intervista a Oggi. Al matrimonio, in prima fila, ci sono anche Orlando e Athena, i figli che Stefano ha avuto da Laetitia Casta.

La nascita di Lorenzo

Gennaio 2017. Stefano è impegnato nelle riprese della serie di Sky “1993”, sequel della serie che ha visto nascere l’amore con Bianca. In una pausa dagli impegni sul set la coppia annuncia l’arrivo del primo figlio con un post sui social network. “Bianca e io siamo in dolce attesa”, scrivono sul web, condividendo un’immagine del giorno delle nozze. A marzo, in occasione dei David di Donatello, dove Accorsi riceve il premio come Migliore attore protagonista per “Veloce come il vento”, Stefano scherza sull’imminente nascita del figlio: “Se nasce qui tocca chiamarlo David o Donatello”. Il 21 aprile nasce Lorenzo e l’attore dà la notizia attraverso i suoi profili social.

Il secondogenito Alberto

Giugno 2020. Stefano e Bianca annunciano la seconda gravidanza. L’attore sceglie ancora una volta i social per condividere la gioia per il figlio in arrivo e condivide un’immagine simbolica, le manine dei suoi bambini sulla pancia di Bianca: “Aspettando tutti insieme”. Il 28 agosto 2020 la famiglia accoglie il piccolo Alberto.

L’arrivo di Davide

3 luglio 2026. Stefano e Bianca si mostrano insieme su Instagram. Agli occhi dei follower si tratta solo di un post di coppia, per loro invece è la condivisione di un momento importante: “Anche se sembriamo in due, siamo in tre”. Il 31 agosto 2026 nasce Davide. L’attore annuncia la nascita del piccolo con una fotografia semplice e intima: la mano del neonato stretta al suo dito. A corredo dell’immagina una didascalia brevissima: il nome del bambino e un cuoricino blu.

La famiglia

A pochi giorni dall’undicesimo anniversario di matrimonio, Stefano Accorsi e Bianca Vitale sono più uniti che mai. “Con Bianca abbiamo un approccio molto entusiasta alle cose. Cose semplici: dove passare il weekend, come trascorrere l’estate. E ridiamo tantissimo insieme”, raccontò l’attore sulle pagine del settimanale Oggi. Per Stefano la famiglia rimane il valore più importante: “Per me famiglia significa amore, senso di appartenenza e di casa. Non credo che la cosiddetta “famiglia tradizionale” abbia più ragione d’essere di qualsiasi altro tipo di famiglia, anzi. Bianca mi ha insegnato che stare in famiglia non è solo starsene insieme davanti alla tv, è prendere, fare, andare, condividere. Siamo una famiglia allargata molto indaffarata”.