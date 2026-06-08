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Tanti attacchi ridicoli. E la vera mancanza di una "bestia nera"

A Giorgia Meloni è mancato un autentico avversario politico, la bestia nera pronta a farla cadere per prenderne il posto a Palazzo Chigi

Tanti attacchi ridicoli. E la vera mancanza di una "bestia nera"
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Imboscate di giornata, tranelli mediatici, continue richieste di riferire in Aula. Tanti spunti succosi per strappare titoli di giornale e tempeste social, ma troppo poco per contrastare il governo che si avvia a diventare il più longevo della storia repubblicana.

A Giorgia Meloni è mancato un autentico avversario politico, la bestia nera pronta a farla cadere per prenderne il posto a Palazzo Chigi. Tra i meriti propri e i demeriti della controparte, è presto spiegato perché la fondatrice di Fratelli d'Italia ha sorpreso la stampa e le cancellerie internazionali con la capacità di resistere al governo. In passato, i premier si avvicendavano come giovani lavoratori incapaci di superare l'apprendistato. Vedi la stagione ulivista 1996-2000 (Prodi, D'Alema, Amato) o quella post berlusconiana (Letta, Renzi, Gentiloni). Lei, al contrario dei succitati, dispone di un partito e di una maggioranza blindati.

E questo fa la reale differenza.

Provano ad attaccarla sull'assenza in Montenegro o sulle sneakers indossate il 2 Giugno. E poi, convinti di avere assestato la spallata finale, se la ritrovano sempre lì. Ancora increduli.

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