Park Hyatt, una collezione di Club Sandwich

Il club sandwich cambia abito, moltiplica le interpretazioni e si concede persino un cocktail su misura. Al Park Hyatt Milano uno dei grandi classici della ristorazione d’albergo diventa protagonista di una vera e propria collezione: sei versioni, dal tradizionale all’astice, dal formaggio alle ribs di manzo, accompagnate da altrettanti drink, disponibili anche in versione analcolica.

La Club Sandwich Collection viene servita al Mio Lab ogni sabato e domenica, dalle 13 alle 17,30. Non è una scelta casuale: il club sandwich è da tempo uno dei piatti simbolo dell’hotel milanese e negli anni ha raccolto estimatori italiani e internazionali. Tra questi Tyler Brûlé, fondatore di Monocle, che durante una visita in Italia arrivò a definirlo «il miglior club sandwich del mondo».

Park Hyatt (Matteo Barro)

A costruire la nuova collezione sono lo chef Guido Paternollo, responsabile anche della cucina del ristorante Pellico 3, e il Bar & Lobby Manager Alessandro Iacobucci Vitoni, autore degli abbinamenti al bicchiere. L’idea è partire dalla struttura di uno dei comfort food più riconoscibili dell’hôtellerie internazionale e utilizzarla come terreno di sperimentazione, lavorando soprattutto su materie prime, consistenze e contrasti.

Il punto di partenza resta naturalmente il Club Sandwich Classico: tacchino arrosto, bacon croccante, lattuga, uova sode, pomodoro ramato e maionese alla senape, abbinati a un Americano oppure alla sua versione Zero. Quello Vegetariano mette insieme avocado, rucola, lattuga, pomodori confit e salsa cocktail e incontra invece il Pisco Sour.

Si sale di tono con il Club Sandwich Astice, rilettura del lobster roll americano: polpa di astice, sedano a brunoise, erba cipollina, zenzero e cavolo cappuccio leggermente acidulato. Nel bicchiere arriva uno Sparkling Cocktail a base di gin, ananas, zenzero e Franciacorta. Decisamente più opulenta la versione Formaggio, dichiaratamente ispirata al grilled cheese: Gruyère, Fontina e Gouda, maionese allo zafferano, miele e senape. Il pairing è con il Taac, cocktail del Mio Lab preparato con Giass Gin aromatizzato allo zafferano.

Il Club Sandwich BBQ punta invece sulle ribs di manzo glassate alla salsa barbecue, con cheddar, cetriolini pickles e maionese al lime, accompagnate da Frida, interpretazione smoky e savory del Bloody Mary. Infine il Tonno, il più mediterraneo della serie: tartare di tonno rosso e ventresca sott’olio con cipolla di Tropea pickles, erba cipollina, cheddar, pomodoro confit e una maionese agrumata e speziata. A fargli compagnia è lo Still Paloma, con gin, limone, sale e soda al pompelmo rosa. Per tutti i cocktail è prevista un’alternativa senza alcol.

Anche la forma è cambiata: dal 2024 il club sandwich del Park Hyatt non è più triangolare ma rettangolare, scelta introdotta in coincidenza con l’ingresso dell’hotel nella sua terza decade di attività. Tutte le varianti possono inoltre essere ordinate in mezza porzione.

Il programma estivo del Park Hyatt si sposta poi, nel pomeriggio, sotto la Cupola dell’hotel. Dalle 15 alle 18,30 viene servito il Gelato della Cupola, costruito intorno a quattro proposte: Crema & Caramello con popcorn caramellati e spuma al biscotto; Stracciatella & Nocciola con crumble al cacao; Fragola & Panna con composta di fragole; e Italian Sgroppino, preparato con Gin Sabatini 0, gelato al limone e ginger beer.

Nella stessa fascia oraria c’è anche una piccola selezione di pasticceria: cannoncino di sfoglia con crema pasticcera e nocciole, tartelletta sablé con crema alla vaniglia e fragole e bignè con cream cheese e lamponi. Una seconda proposta, dunque, più classica e pomeridiana, che affianca quella decisamente più sostanziosa costruita attorno a uno dei panini più internazionali che ci siano.