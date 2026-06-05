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I nuovi vicini di casa: la fauna selvatica che ha riconquistato le nostre città

I cambiamenti climatici trasformano gli habitat naturali e cresce la sensibilità verso la tutela della biodiversità

I nuovi vicini di casa: la fauna selvatica che ha riconquistato le nostre città
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Passeggiare all'alba in un parco cittadino e imbattersi in una volpe, osservare un falco che sorvola i tetti o sorprendere una famiglia di cinghiali ai margini di un quartiere non è più una scena insolita. Negli ultimi anni la fauna selvatica ha iniziato a riconquistare spazi urbani che fino a poco tempo fa sembravano esclusivo dominio dell'uomo.

Un fenomeno che interessa città di tutto il mondo e che racconta una storia complessa fatta di adattamento, cambiamenti ambientali e nuove sfide per la convivenza tra esseri umani e animali.

Le ragioni di questo ritorno sono molteplici. Da un lato, l'espansione urbana ha progressivamente ridotto e frammentato gli habitat naturali, costringendo molte specie a cercare nuove fonti di cibo e nuovi rifugi. Dall'altro, numerosi animali hanno sviluppato sorprendenti capacità di adattamento alle condizioni offerte dalle città: temperature più miti, abbondanza di risorse alimentari e minore presenza di predatori naturali. Così, mentre il traffico scorre e le attività quotidiane proseguono, nelle nostre città si sta sviluppando una biodiversità spesso invisibile agli occhi dei più. Volpi, ricci, pipistrelli, falchi pellegrini, aironi, scoiattoli e numerose specie di insetti trovano ormai nei contesti urbani ambienti favorevoli alla sopravvivenza. Tra i casi più emblematici c'è quello dei falchi pellegrini, che hanno sostituito le pareti rocciose con grattacieli e campanili, trasformando gli edifici cittadini in perfetti punti di nidificazione. Anche le volpi si sono dimostrate straordinariamente abili nel muoversi tra strade, giardini e aree verdi urbane, sfruttando ogni opportunità offerta dall'ambiente antropizzato.

Questo ritorno della fauna selvatica rappresenta una buona notizia per l'ambiente. La presenza di specie diverse è infatti un indicatore della salute degli ecosistemi e contribuisce a mantenere equilibri ecologici fondamentali. Gli impollinatori favoriscono la riproduzione delle piante, gli uccelli controllano naturalmente alcune popolazioni di insetti e i piccoli mammiferi svolgono un ruolo essenziale nella catena alimentare. Tuttavia, la convivenza non è sempre semplice. Gli incontri ravvicinati possono generare timori, incidenti o conflitti legati alla gestione degli spazi condivisi. Per questo gli esperti sottolineano l'importanza di adottare comportamenti responsabili: evitare di nutrire gli animali selvatici, rispettarne le distanze e progettare città sempre più attente alla biodiversità. La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: trasformare i centri urbani in ecosistemi capaci di accogliere la vita nelle sue diverse forme. Parchi con vegetazione autoctona, corridoi ecologici, tetti verdi e una gestione sostenibile degli spazi pubblici possono favorire una convivenza equilibrata tra uomo e natura.

La Giornata Mondiale dell'Ambiente 2026 ci invita a guardare con occhi nuovi ciò che accade fuori dalla finestra. I nuovi vicini di casa non sono visitatori occasionali: sono il segno di una natura che, nonostante le difficoltà, continua a cercare il proprio spazio accanto a noi.

E forse il futuro delle città sarà questo: non luoghi separati dalla natura, ma ambienti condivisi, dove la presenza di una volpe, di un falco o di un riccio non rappresenti un'eccezione, bensì una testimonianza concreta della ricchezza e della resilienza della vita sul nostro pianeta.

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