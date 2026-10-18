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Lavoro

Un ragazzo su 5 sogna di avviare una sua attività

Dal bando “Nuova impresa” a “Misura Talenti” l’impegno dell’ente per le nuove generazioni

Ginevra Spirito
Un Boot Camp per imprenditori
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Crearsi da soli un posto di lavoro. È l’ambizione di un giovane lombardo su cinque che sogna di avviare un’attività in proprio. Ma tra l’idea e l’impresa ci sono capitali da troovare, competenze da costruire e ostacoli burocratici da superare. È su questo gap tra aspirazioni reali e reali possibilità che Regione Lombardia con l’assessorato allo Sviluppo Economico ha costruito negli anni un ecosistema articolato di strumenti e opportunità che accompagna i giovani in tutte le fasi del percorso imprenditoriale: dall’idea iniziale all’avvio dell’attività, dall’accesso al credito alla crescita delle startup innovative. D’altronde in una Regione che ospita oltre 816.000 imprese attive, il 27% delle startup innovative italiane e il più grande sistema manifatturiero dell’Europa, sostenere chi decide di fare impresa significa investire sul futuro economico e sociale della Lombardia. Una consapevolezza che parte proprio da una ricerca promossa dalla Regione insieme all’Istituto Piepoli, realizzata su un campione di 1.000 giovani lombardi tra i 16 e i 30 anni. E se un giovane su 5 vede un futuro di autoimprenditorialità, professionale. Allo stesso tempo, emerge la necessità di un maggiore accompagnamento per superare le barriere informative, burocratiche e fiscali, mentre l’80% dei giovani riconosce il ruolo centrale delle istituzioni nel favorire la nascita di nuove imprese. Tra le principali misure regionali vi è il bando Nuova Impresa che sostiene la nascita di nuove attività economiche attraverso contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute. Per favorire l’accesso alle risorse finanziarie necessarie ad avviare o consolidare un’attività, Regione Lombardia mette inoltre a disposizione la misura Microcredito, con una dotazione di 24 milioni di euro, dedicata a PMI e lavoratori autonomi, e i fondi di venture capital Lombardia Venture e Lombardia Venture STEP, che mobilitano 140 milioni di euro per sostenere startup e scale-up innovative. Ad oggi Lombardia Venture ha già consentito di attivare oltre 87 milioni di euro di investimenti a favore di 14 imprese innovative. Un ruolo centrale è svolto anche dalle politiche regionali a sostegno dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Con la misura Sviluppo tecnologico delle startup innovative e industrializzazione, a disposizione 15,6 milioni di euro per accompagnare la ricerca, lo sviluppo e il passaggio industriale delle innovazioni tecnologiche. In questo quadro si inseriscono le Startup Competitions 2026, realizzate in collaborazione con il sistema universitario lombardo e con Federated Innovation @MIND, con un montepremi di 900.000 euro attraverso sei competizioni dedicate alle principali filiere strategiche lombarde: Start Cup Lombardia, Agroindustria, Chimica Verde, Edilizia sostenibile e sicura, Tessile e Siderurgia. Oltre a programmi di accelerazione e incubazione di respiro internazionale, come SkyDeck Europe Milano, che dal 2022 ha supportato 45 startup, è di recente apertura la nuova iniziativa Pianeta Accelerator, il Programma di accelerazione internazionale, oltre alla Misura Talenti, con una dotazione di 7 milioni di euro, finalizzata a sostenere l’inserimento stabile nelle imprese di professionalità altamente qualificate e giovani ricercatori.

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