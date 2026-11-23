La stagione degli adeguamenti retributivi nel pubblico impiego entra nel vivo su più fronti. Se sul versante territoriale si stanno sbloccando proprio in queste settimane gli aumenti e gli arretrati per i dipendenti degli Enti Locali, l’attenzione di oltre un milione di lavoratori si concentra ora sul mondo della scuola.

Sulla piattaforma NoiPA prende infatti il via il calendario degli accrediti di novembre per il comparto Istruzione e Ricerca, che oltre alle competenze ordinarie porta con sé il consolidamento degli aumenti previsti dal CCNL 2025-2027, sottoscritto in via definitiva lo scorso 1° luglio 2026, e il recupero delle mensilità pregresse per il personale precario. Un percorso a tappe che entrerà nella sua fase finale a gennaio 2027, affiancato dalle nuove regole su premi e salario accessorio, mentre si delinea già l’orizzonte finanziario per il triennio successivo.

Il calendario dei pagamenti NoiPA

Gli accrediti non arrivano per tutti nello stesso giorno, ma seguono un doppio binario a seconda della tipologia di contratto:

Lunedì 23 novembre (Rata ordinaria ed emissione urgente): è la data principale per la maggior parte del personale scolastico. Ricevono il bonifico i docenti e il personale ATA di ruolo, i supplenti con contratto annuale (fino al 31 agosto) e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Nella stessa giornata vengono liquidati anche gli arretrati dei supplenti brevi e saltuari le cui rate erano state autorizzate nell’emissione urgente del 12 novembre;

(Rata ordinaria ed emissione urgente): è la data principale per la maggior parte del personale scolastico. Ricevono il bonifico i docenti e il personale ATA di ruolo, i supplenti con contratto annuale (fino al 31 agosto) e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Nella stessa giornata vengono liquidati anche gli arretrati dei supplenti brevi e saltuari le cui rate erano state autorizzate nell’emissione urgente del 12 novembre; Venerdì 27 novembre (Emissione speciale): chi non rientra nel primo flusso riceverà l’accredito a fine mese. Questa finestra riguarda in particolare i supplenti brevi e saltuari con rate autorizzate entro le ore 14.00 del 18 novembre.

Quanto aumenta la busta paga e perché il netto può cambiare

L’applicazione del rinnovo contrattuale 2025-2027 introduce incrementi retributivi medi a regime stimati intorno ai 143 euro lordi mensili per i docenti e ai 107 euro lordi per il personale ATA, oltre al riconoscimento di un’indennità una tantum da 110 euro per i profili ATA in possesso dei requisiti previsti.

Attenzione al calcolo sul cedolino: chi controlla l’importo netto sul conto corrente potrebbe notare una differenza rispetto alle cifre lorde tabellari. Gli aumenti decorrono retroattivamente dal 2025 e dal 2026, ma assorbono l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già anticipata in busta paga a partire da aprile 2025. A questo si aggiungono le ordinarie trattenute fiscali e previdenziali che riducono l’impatto immediato sul netto percepito.

Cosa scatta dal 1° gennaio 2027

Il prossimo appuntamento fisso sul calendario retributivo è fissato al 1° gennaio 2027, data in cui entrerà in vigore la terza e ultima tranche di aumenti prevista dall’attuale contratto nazionale della Scuola.

L’incremento varia in base al grado di istruzione e alla fascia di anzianità maturata:

Un docente della scuola dell’infanzia o primaria all’inizio della carriera registrerà un ulteriore scatto di circa 38,58 euro lordi al mese;

Un docente della scuola secondaria di secondo grado con almeno 35 anni di servizio arriverà a percepire circa 64,30 euro lordi in più ogni mese.

Nuove regole su premi e salario accessorio

Sul fronte della retribuzione accessoria e dei premi, il quadro per chi lavora nella scuola si muove su due binari distinti:

Tassazione agevolata al 15% (Manovra 2027): pur restando esclusa dalle aliquote ridotte riservate al settore privato, la Scuola rientra nella misura prevista per il pubblico impiego non dirigente (con redditi fino a 50.000 euro), che introduce un’imposta sostitutiva al 15% sui premi di produttività fino a un tetto massimo di 800 euro annui;

(Manovra 2027): pur restando esclusa dalle aliquote ridotte riservate al settore privato, la Scuola rientra nella misura prevista per il pubblico impiego non dirigente (con redditi fino a 50.000 euro), che introduce un’imposta sostitutiva al 15% sui premi di produttività fino a un tetto massimo di 800 euro annui; Bonus formazione al 10% (DL 170/2026): per i docenti di ruolo viene inoltre ridisegnato l’elemento retributivo accessorio legato ai percorsi triennali di formazione incentivata, confermando un premio pari al 10% dello stipendio tabellare al raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’incognita 2028

Con il 31 dicembre 2027 si chiuderà formalmente l’attuale ciclo contrattuale. Dal 1° gennaio 2028 si aprirà quindi la partita per il nuovo triennio 2028-2030. Sebbene la programmazione economica abbia già iniziato ad accantonare le prime risorse di base, mancano ancora gli stanziamenti definitivi e le tabelle retributive: il vero nodo dei prossimi mesi sarà capire se i margini di bilancio basteranno a garantire rinnovi tempestivi senza perdere terreno rispetto al costo della vita.