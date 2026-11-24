Il mondo dell’ospitalità professionale continua ad essere “in viaggio” perché si apre sempre più alle esperienze da vivere in momenti diversi della giornata con il fuoricasa che diventa un osservatorio privilegiato sulle nuove abitudini di consumo, sull’ibridazione dei format e sui modelli di business che sono in evoluzione con una visione internazionale trasversale che coinvolge anche l’Italia sui versanti dell’offerta e delle scelte dei consumatori.

Percorso che HostMilano, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail organizzata da Fiera Milano, propone come chiave di crescita e di innovazione nell’edizione numero 45 che si terrà dal 22 al 26 ottobre 2027 ed è stato presentato a Milano da Francesca Cavallo, head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, Sonia Re direttore generale di Apci-Associazione professionale cuochi italiani, Carlo Meo ceo e founder di M&T, docente di Design experience al Poli.Design e approfondito da una tavola rotonda con Francesco Sanapo founder di Ditta Artigianale, Lorenzo Cioli co-founder di Loste Café e Federica Iuculano Mamao business partner di Pasticceria Cucchi.

“HostMilano interpreta il cambiamento dell’ospitalità professionale e accompagna le nuove traiettorie di sviluppo - spiega Francesca Cavallo - con il mercato che sta già rispondendo in modo molto positivo alla prossima edizione perché a un anno dall’apertura Host 2027 ha già oltre 1.200 espositori provenienti da 53 Paesi, con una quota internazionale del 51%. L’ibridazione tra formati è il punto di partenza per raccontare il cambiamento più ampio in atto che si estende e coinvolge in modo trasversale tutti i settori. L’ibridazione va oltre le proposte di consumo e investe infatti prodotti, attrezzature, tecnologie, spazi. La nostra missione è quella di anticipare queste trasformazioni, leggerle insieme alle community professionali da tradurre in opportunità di business concrete”. Strategia che a un anno dall’edizione 2027, tradotta in numeri, significa 604 espositori italiani e 640 internazionali da 53 Paesi, pari al 51% del totale con Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti e Portogallo tra i paesi più rappresentati che saranno in Fiera Milano.

Risposta decisiva per il settore e le sue filiere tenendo conto che 243 miliardi di euro di produzione mondiale e 175,4 miliardi di interscambio commerciale nel 2025 disegnano bene le dimensioni del settore dell’ospitalità professionale e delle tecnologie collegate. Mercato che guarda al futuro con prospettive positive: il commercio mondiale è stimato in crescita dell’1,2% nel 2026 e del 4,7% nel 2027 per arrivare a superare 210 miliardi di euro nel 2030 trainato dai segmenti più legati ai nuovi format del fuoricasa: nel 2026 il commercio mondiale di macchine per gelato e refrigerazione è stimato in crescita del 13,7%, quello di macchine per panificazione e pasticceria del 4,1% e quello di macchine da caffè e vending del 3,7%.

Solida la posizione dell’Italia, che nel 2025 ha espresso una produzione di 12,2 miliardi di euro ed esportazioni per oltre 8,7 miliardi. Per il 2026 ExportPlanning stima una crescita dell’export del 2,6%, con un balzo dell’8,8% per le macchine per panificazione e pasticceria e prevede che le esportazioni raggiungano 9,8 miliardi di euro nel 2030, mentre il saldo commerciale del comparto, atteso a 4,9 miliardi nel 2026, salirà a 5,1 miliardi.

Scenario legato alla trasformazione dei consumi in cui il fuoricasa è sempre più uno spazio di esperienza, socialità e intrattenimento per cui si moltiplicano le occasioni di consumo e si affermano format ibridi, in cui i panifici diventano bistrot, le caffetterie luoghi di incontro e lavoro, i bar integrano food e mixology, mentre retail e hospitality si contaminano spingendo così un’evoluzione che coinvolge anche imprese e progetti, prodotti, attrezzature, tecnologie e spazi. Il fuoricasa infatti non è più solo il luogo in cui si mangia e si beve, ma uno spazio in cui si cercano esperienze, socialità, gratificazione e tempo di qualità. Le motivazioni che portano a frequentare un locale si moltiplicano come le occasioni di consumo e quindi si trasformano i modelli di offerta con i confini tra le diverse tipologie di esercizio. La chiave del successo sta nella capacità di progettare proposte in grado di interpretare le diverse occasioni costruendo un rapporto coerente tra offerta gastronomica, servizio, ambiente e relazione con il cliente.

Trasformazione - evoluzione raccontata da Carlo Meo come il passaggio dalla produzione di prodotti alla progettazione di esperienze nelle quali i prodotti stessi assumono un valore concettuale e non più solo strumentale. Cambiamento che coinvolge l’intera filiera e che Host 2027 interpreta anche attraverso un nuovo percorso di visita più trasversale che supera la logica della suddivisione rigida per categorie merceologiche, e si propone anche per affinità di filiera, espositori che propongono prodotti diversi ma complementari nell’ambito del format: dal design dell’allestimento, agli ingredienti, fino alle attrezzature. Come accade nei format ibridi che ridisegnano il fuoricasa: il nuovo percorso per rende più fluida e intuitiva la visita e favorisce le opportunità di business perché è a Host 2027 che ogni nuovo format trova le tecnologie, i prodotti e le competenze necessarie ad andare sui mercati. A completare il progetto, un programma di eventi, competizioni e momenti di confronto con i protagonisti del settore.

Tutte le informazioni su https://host.fieramilano.it/