Foto con l’uomo di Hannoun: la rete di Hamas alla moschea

L’ombra della rete di Hamas arriva fino alla moschea di Centocelle. E a raccontare i rapporti che negli anni si sono intrecciati attorno al centro islamico Al Huda, nella Capitale, sono alcune foto esclusive che ritraggono l’imam Ben Mohamed Mohamed accanto a due figure di primo piano dell’inchiesta della Procura di Genova sui finanziamenti al terrorismo. Da una parte Riyad Albustanji, soprannominato «lo sceicco», arrestato lo scorso 27 dicembre, dall’altra Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Mohammad Hannoun, indagato nell’operazione Domino e già finito al centro delle polemiche per aver esaltato sui social l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. Ma i collegamenti non finiscono qui. Perché proprio nella moschea romana opera anche Abu Omar, considerato dagli investigatori il referente per la raccolta di denaro da destinare alla rete di Hannoun nel centro Italia. E attorno allo stesso centro islamico, già finito sotto i riflettori per i finanziamenti provenienti dal Qatar e per il ricorso al Superbonus 110%, ha gravitato persino l’ex brigatista Maurizio Falessi, a sua volta frequentatore del centro romano che elogia Khamenei e Hezbollah.

Una trama di rapporti che permette di ricostruire un asse tra Milano, Genova e Roma, con la moschea di Centocelle che emerge come uno dei punti di incontro di personaggi oggi coinvolti, a diverso titolo, nella maxi inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. La prima foto è quella dell’imam con Albustanji che, secondo gli inquirenti, avrebbe svolto un ruolo di rilievo nel circuito europeo di raccolta fondi per Hamas ed è considerato un punto di collegamento con le Brigate al Qassam, il braccio armato dell’organizzazione terroristica palestinese. La sua attività di predicazione, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stata funzionale anche a incentivare le donazioni, facendo leva sulla zakat, l’elemosina obbligatoria prevista dall’islam. Sermoni nei quali il richiamo al martirio si intrecciava con la mobilitazione economica a sostegno della causa palestinese. Ben Mohamed Mohamed è anche accanto a Hijazi, un nome che compare nelle intercettazioni. In una conversazione con la moglie Nibras, ammette che la maggior parte dei soldi era destinata alla «Muqawama», termine usato con riferimento ad Hamas. Alla domanda della donna su quanti fondi venissero effettivamente destinati a tale scopo, ha risposto: «Quasi tutto».