Pochi e ben pagati, soprattutto a fine carriera. Nel 2024, giudici e pm nel nostro Paese hanno percepito 154.401 euro lordi all’anno in media, tredicesima e indennità comprese. Ossia 4,6 volte lo stipendio medio italiano.Nel 2025, il costo per l’erario di stipendi lordi e assegni fissi delle toghe ha sfondato quota 1,5 miliardi. Al livello della Cassazione si arriva a 217.429 euro lordi l’anno, sul podio Ue dietro Danimarca e Irlanda. E guardando al confronto con l’Europa, l’Italia ha 12,2 giudici e 3,7 pm ogni 100mila abitanti. Eppure nel 2023 la spesa per i tribunali italiani era in linea con la Ue, sia nel totale (0,33% del Pil) sia per il personale (0,21%). Pochi, appunto, ma ben pagati.Un tirocinante parte da 56mila euro lordi annui, ma già un giudice di primo grado incassa 61.347 euro, quasi il doppio rispetto alla media italiana. In busta paga la toga novella ha tabellare, indennità integrativa speciale e quella giudiziaria, non pensionabile. E alla prima assegnazione, se si cambia residenza, si può chiedere un’indennità di sistemazione pari a tre mensilità dell’integrativa più una quota fissa: parliamo di una cifra tra i 1.700 euro (se si trasferisce da solo) a 3.600 euro (se ha familiari a carico).La paga cresce con scatti biennali. Alla nascita di un figlio spetta un 2,5 di aumento, che viene poi riassorbito alla progressione stipendiale successiva. Poi, ogni 4 anni, c’è la famosa valutazione di professionalità. La prima, la terza, la quinta e la settima, se positive, fanno salire di fascia. La settima è l’ultima, e arriva a 28 anni di servizio, ma il nuovo trattamento decorre a ritroso, dal compimento dei 24, e quindi spettano 4 graditissimi annidi arretrati. E se è vero che un giudizio “non positivo” rinvia l’aumento e uno negativo fa perdere lo scatto per un biennio, va ricordato che gli esiti sfavorevoli sono una irrilevante goccia nel mare: tra gennaio 2021 a ottobre 2025 sono stati solo 79 su quasi 10mila valutazioni, lo 0,81%. Non è finita qui. Ci sono anche i benefit per chi viene assegnato a una sede disagiata. Chi immagina isole deserte o aree depresse si sbaglia: lo sono anche Vicenza o Bergamo, perché ci si basa sulle carenze di organico. Chi va a tamponarle, se arriva da oltre 100 km di distanza, incassa 3.837 euro lordi al mese in più per quattro anni, ai quali se cambia residenza aggiunge un contributo una tantum di circa 10.500 euro lordi, oltre a vantaggi per l’anzianità e per il rientro nella sede di origine al termine dei primi quattro anni.Qualche bonus lo ha previsto anche il PNRR nel programma per smaltire l’arretrato civile, riconoscendo ai giudici 11.510 euro lordi per ogni blocco da 50 cause smaltito, il tutto ripetibile tre volte. Insomma, Nordio come ministro non se la passa male con la sua indennità da 125mila euro lordi. Ma un magistrato a fine carriera supera agevolmente i 140mila, più l’indennità giudiziaria.