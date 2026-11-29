Carlo Nordio va a Napoli, al congresso dell’Associazione nazionale magistrati, e apre: «Le sentenze vanno eseguite. E quindi una sentenza definitiva del Consiglio di stato va eseguita». Un miliardo di arretrati, per la precisione 979 milioni, una montagna di soldi che spettano ai magistrati, come hanno stabilito i giudici amministrativi. Giorgia Meloni, alle prese con una manovra strettissima, dove ogni voce è un combattimento, non vuole firmare il decreto che sbloccherà quella cifra. Nordio cerca una mediazione, sia pure informale: «Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché via sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza; ma l’ attuazione di questa sentenza, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differita, rateizzata o spalmata».

Un invito, un suggerimento, l’avvio di un dialogo, senza sedersi formalmente a un tavolo. È un modo per smarcarsi dalle posizioni durissime della premier? Qualcuno lo interpreta così ma cosi non è. Il ministro della Giustizia non sconfessa Meloni, semmai sta solo promuovendo un negoziato, davanti ad un verdetto che in tempi di vacche magre riconosce ad ogni toga fino a 100-120 mila euro. Non poco, il tutto reinterpretando una norma che per lunghissimo tempo era stata intesa nel modo più ovvio: l’aumento delle retribuzioni per le toghe si calcola per legge con la media ponderata degli incrementi degli stipendi nella pubblica amministrazione; ora il Consiglio di stato, parte in causa come l’Avvocatura dello Stato che tutela il governo, afferma: tutte le categorie utilizzate per questo calcolo valgono uno, tutte sono sullo stesso livello, e non concorrono al calcolo in base alla loro numerosità. Insomma, i giudici se le cantano e se le suonano, la collettività può solo prenderne atto e pagare.

Va così, e il procuratore della repubblica di Napoli Nicola Gratteri si incarica di rispondere per le rime al Guardasigilli e al capo del governo: «Meloni come motivazione ufficiale» per non firmare «dice che non ci sono soldi e allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile di quest’anno è stato aumentato lo stipendio ai funzionari di Palazzo Chigi su contrattazione, mentre l’incremento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge. Invece ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione. Se c’è crisi, è crisi per tutti».

Poi, in una nota è l’Anm ad abbassare, almeno un po’, i toni: «Siamo contenti che anche il ministro Nordio sostenga che le sentenze si rispettano, come è naturale e giusto che sia. Poi spetta al governo trovare le soluzioni».

Nessun imbarazzo, comunque. Nessun disagio, neanche un briciolo di autocritica davanti a un verdetto, più che legittimo, ma che cambia le regole. I magistrati danno ragione ai magistrati. E se Meloni rimarrà nella posizione di arrocco, verrà nominato un commissario ad acta per dare esecuzione alla richiesta.