È durata nove ore l’autopsia eseguita ieri al Careggi di Firenze. Sono stati esclusi, come previsto, «segni di lesività riconducibili a terzi». Non che vi siano mai stati dubbi sulla volontarietà del gesto di Gianni De Gennaro, ma l’obiettivo della Procura di Grosseto è non lasciare alcun interrogativo aperto. I risultati, attesi entro 60 giorni, daranno risposte sull’orario preciso della morte, ipotizzato nella notte di sabato scorso. Anche la luce della dependance della sua villa in Maremma, dove è stato ritrovato, sarebbe stata accesa. I carabinieri sono pronti a risentire alcuni testimoni, tra cui il custode e gli agenti della scorta, per ricostruire i giorni antecedenti il suicidio.

Gli ultimi dieci hanno trascinato l’umore di Gianni De Gennaro su un piano inclinato e irreversibile. Il 12 novembre, quando i carabinieri del Ros bussano alla sua residenza romana alle 6 del mattino, con il mandato di perquisizione della Procura di Caltanissetta, telefona al suo avvocato, Francesco Bertorotta, che lo assisteva con Franco Coppi. È turbato per un atto ritenuto molto invasivo. Il giorno successivo, accompagna i militari nella tenuta in Toscana per consentire la perquisizione anche di quella proprietà. Il vicino, Gianfranco Ricci, lo incrocia, nota il volto «sofferente». È quasi buio quando i Carabinieri se ne vanno e anche l’ex capo della Polizia decide di fare rientro a Roma. La mattina seguente, il 14, incontra i suoi legali, sconfortato dall’azione dei pm nisseni. La sera stessa decide di tornare in Toscana per studiare le 126 pagine del decreto di perquisizione. Per la prima volta legge messe nero su bianco le sue conversazioni personali, capisce la direzione imboccata dai magistrati. Due giorni dopo, il colpo più duro. Il 16 novembre è di nuovo in Maremma, le telecamere del ristorante «Il Bracconiere» lo inquadrano parlare «tranquillo» con il titolare. Ma è più tardi, alle 18, che esce il comunicato del Procuratore di Caltanissetta: De Gennaro scopre che lo volevano arrestare. È qui, forse, che prende forma la decisione più estrema. Il giorno dopo, il 17, scrive le lettere di addio per i suoi familiari. Prepara, lucidamente, anche quella per il notaio. Nelle 72 ore successive fa ancora su e giù tra Roma e Fonteblanda, per studiare gli atti, dice. Il 18 pranza al solito ristorante, questa volta però è «provato». Il 20 novembre è a Roma. La mattina incontra i legali che lo rassicurano. Alle 17.30 riparte, per l’ultima volta, per la Maremma. Con sé ha l’hard disk da lasciare ai pm nisseni: «Non contiene misteri, né segreti». Per i legali sarebbe solo un archivio, con pezzi della sua storia e di quella del nostro Paese. La Procura di Grosseto ha disposto l’analisi informatica. Il contenuto sembrerebbe diverso dal secondo hard disk che De Gennaro aveva affidato a un suo collaboratore, al vaglio di Caltanissetta.

Quanto alle lettere personali, la Procura è orientata a terminare gli accertamenti dattiloscopici e calligrafici prima di darle alla famiglia. Entro una decina di giorni.