Occhio alla doppia perturbazione atlantica in arrivo. Fino a 150mm di pioggia, ecco dove

Si apre un periodo movimentato e con numerose occasioni di forte maltempo. Come mostrano le immagini del satellite, il flusso perturbato atlantico ha ripreso con forza a inviare fronti sul Mediterraneo in ingresso da ovest. Nella settimana appena iniziata saranno ben due le perturbazioni che investiranno l’Italia con fenomeni anche intensi e persistenti e importanti accumuli piovosi in alcune località.

L’intensità della prima perturbazione

Se già oggi possiamo osservare un certo aumento della copertura nuvolosa ma si tratta di nubi alte e sottili, dunque innocue, martedì 10 novembre l’Italia sarà investita dal primo fronte perturbato. Le piogge più intense si concentreranno specialmente tra Liguria e Toscana dove sono previsti accumulati fino a 50-70 mm sullo Spezzino, sull’alta Toscana si accumuleranno generalmente fra 30 e 50 mm di pioggia in 24 ore. I fenomeni interesseranno anche il Sud, specialmente Campania, Basilicata e Puglia ma con accumuli inferiori che toccheranno al massimo 10-20 mm. Più asciutto altrove in un contesto di tempo variabile ma con ampie schiarite.

Forte maltempo da giovedì

La perturbazione più intensa sarà quella che arriverà giovedì 12 novembre. “I modelli indicano l’ingresso di un sistema frontale molto strutturato, responsabile di precipitazioni diffuse al Centro-Nord e fenomeni a carattere di nubifragio sulla Liguria, con apporti stimati tra 100 e 150 mm/24h”, spiega Federico Brescia, esperto de Ilmeteo.it. “L’evento sarà associato a un’intensificazione dei venti meridionali con raffiche fino a 60-70 km/h e onde comprese tra 2,5 e 3 metri al largo”.

Cosa accadrà alle temperature

Le correnti atlantiche saranno precedute da venti di Scirocco: questo significa che sulle regioni che vanno dal medio-Adriatico al Sud Italia le temperature saranno miti e anche superiori ai 20°C durante le ore diurne. Discorso diverso per le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche dove nubi e piogge faranno registrare lievi flessioni: non si andrà oltre gli 11-14°C al Nord e 14-18°C al Centro.

La tendenza successiva

Tanta pioggia, dunque, attesa sull’Italia tra martedì e venerdì: nel corso del prossimo fine settimana, tempo instabile riguarderà soprattutto il Sud nella giornata di sabato. Un miglioramento generalizzato dovrebbe intervenire ovunque da domenica 15 novembre ma sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.