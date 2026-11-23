L’ultima settimana del mese di novembre è cominciata con ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale. La perturbazione che ha colpito essenzialmente il Centro-Nord domenica 22 novembre si sta allontanando velocemente verso est e, nel contempo, assisteremo alla rimonta di un debole campo di alta pressione. Già da metà settimana, però, tornerà il maltempo con un nuovo fronte atlantico.

Un effimero miglioramento

“Temporaneo aumento della pressione atmosferica con la cessazione dei fenomeni su buona parte del territorio, ma già da mercoledì è atteso un nuovo cambio di scenario con l’arrivo di un nuovo fronte atlantico”, afferma Federico Brescia, esperto de Ilmeteo.it. Nel dettaglio, lunedì 23 novembre sarà in prevalenza asciutta a parte isolate e deboli piogge soprattutto sulle regioni centrali del versante adriatico e sul Nord-Est ma in un contesto di generale miglioramento.

Martedì 24 novembre vedrà cieli sereni o poco nuvolosi al Nord dove, però, si formeranno banchi di nebbia così come nelle vallate del Centro. Bel tempo anche al Sud e sulla Sicilia con un temporaneo aumento termico diurno dovuto al maggior soleggiamento. Una pausa dai fenomeni che sarà di breve durata, circa 48 ore, prima dell’inizio di una nuova fase di maltempo ampia e generalizzata ma che colpirà particolarmente alcune zone italiane.

Tornano forti piogge e nevicate

“L’ingresso di un rapido fronte determinerà precipitazioni diffuse su tutto il territorio, dapprima al Nord e poi al Centro-Sud, con accumuli variabili in base all’evoluzione locale”, spiega l’esperto parlando di mercoledì 25 novembre. Nel dettaglio, secondo gli aggiornamenti dei modelli matematici, le piogge più intense colpiranno alcune zone in particolare. “Accumuli fino a 70/90mm sulla Liguria con picchi di 100mm sui settori orientali, simili accumuli anche tra Veneto e Friuli. Diffuso maltempo anche sulle regioni centrali con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sull’area tirrenica. Accumuli fino a 100mm tra Toscana, Lazio e a ridosso dell’Appennino”, affermano gli esperti di 3BMeteo.

“Maltempo anche al Sud con rovesci e temporali tra Sardegna e Campania in estensione entro sera ai restanti settori. Picchi di 100mm sulle zone interne della Campania. Temperature in ulteriore calo al Nord, in lieve aumento al Centro e al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate”.

Torna la neve sulle Alpi

L’arco alpino già da giorni fa il pieno di neve con gli impianti sciistici aperti in anticipo rispetto alle date classiche di ogni stagione. Mercoledì la neve sarà abbondante sull’arco alpino e sulle Prealpi a partire dai 7-800 metri “ma localmente a quote più basse in Piemonte”, concludono gli esperti.

Il maltempo continuerà anche nella giornata di giovedì 26 novembre con fenomeni soprattutto sul Nord-Est e al Centro-Sud. Per un miglioramento si dovrà attendere la giornata di venerdì in vista di un fine settimana variabile e con nuove occasioni per precipitazioni.