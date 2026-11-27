Un vero e proprio anticipo d’inverno. Quando manca meno di un mese al debutto della stagione invernale astronomica e pochi giorni all’inverno meteorologico (che scatta il 1° dicembre), anche le temperature, specialmente le minime, che su alcune zone del Nord Italia toccheranno 0°C. Si prospetta, quindi, un fine settimana freddo come non capitava ormai dalla scorsa stagione.

Temperature sotto le medie

L’aria fredda irromperà dal Nord Europa a partire dalla giornata di sabato 28 novembre. Oltre al calo termico, nubi e piogge sparse interesseranno soprattutto le zone adriatiche del Centro-Sud e il basso Tirreno. Ma l’elemento saliente, come detto, sarà rappresentato dal calo termico e temperature inferiori alle medie del periodo.

In particolare, i valori minimi (della notte tra venerdì e sabato) saranno compresi tra 0 e 4°C sulle pianure del Nord dove avremo le prime gelate stagionali; al Centro scenderanno fino a 2-8°C, più mite al Sud e sulle zone costiere con valori compresi, di notte e al primo mattino, tra 8 e 13°C. “Le temperature massime invece saranno comprese tra 8 e 11°C al Nord, tra 9 e 12°C nelle aree interne appenniniche e tra 13 e 17°C lungo le coste e sulle Isole Maggiori”, spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it.

Bel tempo (ma freddo) anche domenica

L’arrivo in un anticiclone riporterà ovunque il bel tempo nell’ultima domenica del mese di novembre: Alpi e Appennini splenderanno sotto la neve che localmente è caduta abbondante negli ultimi giorni, qualche incertezza soltanto sulle zone ioniche. In attenuazione anche i venti freddi da Nord che spazzeranno la Penisola nella giornata di sabato. Proprio i cieli sereni e l’assenza di vento favoriranno un ulteriore diminuzione delle temperature minime che toccheranno “valori di 0-2°C e locali gelate più diffuse in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, mentre le massime diurne si attesteranno tra 9-12°C al Nord e tra 12-16°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori”, aggiunge l’esperto. Ci riferiamo alle temperature che si toccheranno nella notte e alle prime luci dell’alba di domenica 29 novembre.

Cosa accadrà successivamente

Non si tratterà di una toccata e fuga ma questo clima freddo ci accompagnerà anche all’inizio della prossima settimana con l’inizio del nuovo mese di dicembre. Soprattutto tra lunedì 30 e martedì 1 dicembre continuerà l’afflusso di correnti fredde da Nord e da Est. Se da un lato continuerà il bel tempo, dall’altro lato avremo un ulteriore calo termico con minime che localmente scenderanno anche sotto lo zero sulle pianure del Nord e sulle valli interne del Centro. Le temperature massime, nel complesso, saranno inferiori alle medie del periodo anche di 2-4°C.