WhatsApp, su Android arriva la “barra fluttuante” e scompaiono le spunte blu: le novità

Alcuni importanti cambiamenti stilistici e nel modo di notificare i messaggi su WhatsApp arrivano ai beta tester di Android che, nel prossimo futuro, saranno disponibili anche al grande pubblico.

La nuova barra di navigazione

WhatsApp introduce una nuova barra di navigazione inferiore “che fluttua sopra lo schermo” come spiegano gli esperti di WaBetaInfo, sottolineando che viene mantenuta separata dall’interfaccia principale “poiché non tocca più i bordi dello schermo”. La nuova barra di navigazione inferiore si adatta alla direzione di scorrimento e ridimensiona automaticamente le sue dimensioni. “Ad esempio, quando gli utenti scorrono verso il basso l’elenco delle chat, WhatsApp riduce gradualmente la barra sia in larghezza che in altezza fino a trasformarla in una piccola pillola fluttuante”, aggiungono gli esperti.

WhatsApp, dunque, mantiene visibili le icone anche in questa forma compatta, ma la barra occupa molto meno spazio. Quando gli utenti scorrono di nuovo verso l’alto, WhatsApp ripristina gradualmente la barra di navigazione inferiore alle sue dimensioni originali. Questa funzione da la possibilità agli utenti di concentrarsi su chat, aggiornamenti, contatti e chiamate mentre scorrono l’interfaccia.

Il tema delle spunte blu

Come avviene già su iOS quando gli utenti, con lo schermo in blocco, posso cliccare a lungo su una conversazione per poter leggere i messaggi “in anteprima” e, dunque, senza far comparire la doppia spunta blu di lettura, anche Android va in una direzione simile introducendo l’opzione “visualizza una volta” per i messaggi di testo. “Gli utenti possono digitare un messaggio nella barra di chat per inviarlo come messaggio di testo visualizzabile una volta, direttamente dalla stessa interfaccia”, spiega WaBetaInfo. Questo significa che gli utenti devono digitare un messaggio nella barra di chat e tenere premuto il pulsante di invio per visualizzare un menu: a questo punto si potrà programmare l’invio del messaggio ma anche attivare l’opzione “Visualizza una sola volta”. Una volta selezionata questa opzione, WhatsApp invierà automaticamente il messaggio.

Cosa cambia per mittenti e destinatari

In questo modo, WhatsApp non mostrerà immediatamente il messaggio nell’interfaccia della chat quando il destinatario apre la conversazione. “Il destinatario deve invece toccarlo per leggerlo in un’interfaccia separata. Una volta chiusa questa nuova schermata, non è più possibile riaprirla”, aggiungono gli esperti. Gli sviluppatori di WhatsApp l’hanno sostituita con un nuovo indicatore nella chat per segnalare l’apertura del messaggio: questo vuol dire che il mittente può vedere quando il destinatario ha aperto il messaggio se ha attivato le conferme di lettura. Tuttavia, il messaggio non è più visibile a nessuno dei due destinatari.

Gli utenti possono applicare l’opzione “visualizza una sola volta” ai messaggi di testo in diverse situazioni: ad esempio, per condividere una password o un codice monouso senza che rimangano permanentemente nella conversazione. Questa funzione aiuta anche a mantenere il messaggio privato, poiché scompare dalla cronologia della chat dopo che il destinatario lo ha letto. Gli utenti possono inoltre utilizzare l’opzione “visualizza una sola volta” per inviare un messaggio che non deve essere visualizzato immediatamente all’apertura della conversazione da parte del destinatario.