I foldable hanno introdotto un modo di usare le fotocamere migliori dello smartphone anche per i selfie usando lo schermo pieghevole. Xiaomi riprende lo stesso concetto su un dispositivo non pieghevole ma, con i nuovi Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max presentati oggi a Parigi, il display posteriore fa molto di più e diventa un modo per usare il cellulare in maniera diversa dal solito. Infatti, tramite lo schermo, si può usare la traduzione simultanea a due lingue (ognuno ne vede una da una parte dello smartphone), accedere rapidamente a Gemini Live senza dover usare il display principale e altro ancora.

I numeri di Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro

Il più compatto dei due top di gamma ha uno schermo principale da 6,4 pollici e uno posteriore da 2,7. È largo 7,2 centimetri e pesa 198 grammi, circa 30 in meno del Pro Max. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 e, come il Pro Max, ha la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

La batteria è da 6.000 mAh e si ricarica fino a 90 watt con il cavo e a 50 watt senza fili. Può anche cedere energia a un altro dispositivo, per esempio a un paio di auricolari compatibili appoggiati sul retro o un qualsiasi oggetto alimentato via cavo USB-C.

Il comparto fotografico firmato Leica comprende una fotocamera principale e un teleobiettivo da 200 megapixel ciascuno ed è completato dal grandangolo da 50 megapixel (automatico se riconosce più di quattro persone) e dalla fotocamera frontale da 50 megapixel.

I numeri di Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max porta lo schermo a 6,9 pollici davanti e a 2,9 pollici dietro. C’è più spazio per leggere e guardare video, ma con 7,8 centimetri di larghezza e 229 grammi di peso si sente di più in mano. Il processore è la variante Extreme dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 (lo abbiamo visto di recente sul RedMagic 12 Pro) e gli altoparlanti sono tre, uno in più rispetto al Pro.

La batteria sale a 7.050 mAh e cresce leggermente anche la potenza di ricarica che, con il cavo, arriva a 100 watt. Quella senza fili resta a 50 watt. Anche in questo caso si può usare il telefono come un power bank per alimentare altri dispositivi, via cavo o appoggiandoli sul retro se compatibili con la ricarica senza fili.

La fotocamera principale resta da 200 megapixel, ma il sensore è progettato per conservare più dettagli nelle zone fortemente contrastate da sorgenti luminose, per esempio quando si fotografa una persona davanti a una finestra o un’insegna accesa di notte. Il teleobiettivo e il grandangolo sono gli stessi del Pro.

Cosa si può fare con lo schermo posteriore

Xiaomi 18 Pro

Quando il telefono è appoggiato a faccia in giù, il secondo schermo può mostrare chi sta chiamando o visualizzare alcune informazioni che dipendono dall’applicazione utilizzata. Non tutte sono compatibili, ma quelle per il ride-sharing possono ad esempio mostrare le informazioni sull’arrivo di un taxi evitando di sbloccare e guardare ogni volta lo schermo principale.

Si può anche lasciare in sempre in vista il codice QR o a barre di una carta d’imbarco per averla pronta al momento del controllo a prescindere da quello che si sta facendo sullo schermo principale.

Nelle conversazioni tradotte, ciascuno può leggere nella propria lingua sul lato del telefono che ha di fronte. Si può persino chiedere all’intelligenza artificiale di creare le proprie app da visualizzare sul display. Sono app semplici che possono avere un’utilità e non serve programmare per farlo, basta descriverle all’AI che creerà, ad esempio, un segnapunti da usare durante i giochi di società.

Queste mini-app funzionano solo sul display posteriore ma non possono collegarsi ad internet o avere accesso ai nostri dati.

Lo schermo privacy come Samsung

Xiaomi 18 Pro

Come sul Samsung Galaxy S26 Ultra, anche sui due Xiaomi lo schermo anteriore può ridurre la visibilità di lato senza bisogno di una pellicola “privacy”. Il display alterna due tipi di pixel, i punti luminosi che compongono le immagini sullo schermo.

Quando si attiva la modalità privacy su tutto lo schermo, resta accesa solo la metà di questi pixel “speciali”, fatti in modo da proiettare la luce soprattutto verso chi tiene il telefono davanti a sé. Di lato si vede meno e l’immagine che risulta guardando dagli angoli è scura e quasi illeggibile, mentre frontalmente il testo resta visibile. Il compromesso da accettare è una minore definizione dell’immagine quando il filtro privacy è attivo, ma con gli schermi moderni non è un gran problema né per i testi, né per foto o video.

Si può accendere la modalità privacy con il pulsante laterale personalizzabile o si può farla partire in automatico quando si apre un’app scelta dall’utente, per esempio quella della banca mentre si è seduti in treno o in aereo. Il filtro privacy può limitarsi anche a solo una parte dello schermo, come la zona in cui compaiono le notifiche dei messaggi così da non farli leggere agli altri.

C’è poi l’Avviso Privacy, che usa la fotocamera frontale per segnalare se qualcuno nelle vicinanze sembra sbirciare lo schermo.

Prezzi in Italia

Xiaomi 18 Pro parte da 1.449,90 euro e Pro Max da 1.649,90 euro, entrambi con 256 GB. Per avere 512 GB servono 200 euro in più. Al lancio il coupon da 150 euro si può sommare al bonus di 200 euro per chi dà in permuta uno smartphone, una supervalutazione dell’usato.

Con entrambe le promozioni, il prezzo di partenza scende a 1.099,90 euro per il Pro e a 1.299,90 euro per il Pro Max.